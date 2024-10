RÉCOMPENSES NATIONALES DES POURSUIVANTS 2024

OTTAWA, ON, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Hier, lors d'une cérémonie de remise de prix, organisée à Toronto, le Comité fédéral-provincial-territorial (FPT) des Chefs des poursuites pénales a souligné les réalisations remarquables de procureurs canadiens. Le programme de reconnaissance, lancé en 2006, honore l'excellence professionnelle, le service exemplaire et les réalisations exceptionnelles.

Les procureurs suivants ont été reconnus pour leur contribution à l'avancement et à la promotion du rôle des procureurs dans le système de justice pénale canadien.

Le prix Prestation remarquable lors d'une poursuite 2024 a été décerné à une équipe et à une personne. L'équipe du Service des poursuites de la Colombie-Britannique, composée de Heather Guinn, de Kristen LeNoble, de Louise Kenworthy et de Marcel Daigle, a été récompensée pour son rôle dans la poursuite de l'affaire très médiatisée R. v. Coban. L'équipe de poursuite a géré les complexités d'une enquête menée dans plusieurs pays en travaillant en collaboration avec des autorités judiciaires et des témoins, au Canada et à l'étranger, et en venant à bout d'éléments de preuve très techniques et détaillés.

Le procureur principal de l'affaire « Honorer », Richard Rougeau, du Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales du Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, a également reçu le prix Prestation remarquable lors d'une poursuite. Selon le juge de première instance, cette affaire est « l'un des pires, sinon le pire exemple de corruption municipale qui s'est retrouvé devant un tribunal canadien ». Me Rougeau s'est démarqué par la façon dont il a mené l'affaire. Il a su anticiper les difficultés, agir avec humilité et montrer une capacité exceptionnelle à travailler en équipe.

Le prix Équité, diversité et inclusion a été décerné à deux personnes : Jerilee Ryle et Kathleen Roussel. Jerilee Ryle, du Service des poursuites du Manitoba, a créé et présidé le Conseil consultatif autochtone (CCA). Sous la direction de Mme Ryle, le CCA joue désormais un rôle essentiel dans l'élaboration de politiques et offre des ressources, du soutien, des conseils et des commentaires précieux au personnel de tous les échelons du Service des poursuites du Manitoba. Mme Ryle est responsable de la réconciliation depuis 2023. Elle veille à la mise en œuvre des recommandations découlant de l'Enquête sur l'administration de la justice et les Autochtones, de la Commission de vérité et réconciliation, et de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

En tant qu'ancienne directrice des poursuites pénales, Kathleen Roussel a mis en œuvre un grand nombre de changements au Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) afin de réduire les taux d'incarcération massive des groupes historiquement marginalisés et orienter le SPPC vers une approche davantage centrée sur l'humain afin qu'il puisse devenir une organisation plus diversifiée, plus inclusive et plus accessible. Ces changements ont eu un impact sur tous les aspects du travail du SPPC. Ils ont aussi compris la mise à jour de la mission et des valeurs du SPPC, la mise en œuvre d'une formation obligatoire sur l'intersectionnalité, la modification des politiques opérationnelles du Guide du SPPC, la mise en commun d'outils avec nos collègues chefs des poursuites canadiens et internationaux, et la mise en place de nombreuses initiatives visant à améliorer l'équité, la diversité, l'inclusion, l'accessibilité et les langues officielles au SPPC.

Fiche d'information : Récompenses nationales des poursuivants 2024

