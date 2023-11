OTTAWA, ON, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Le Comité fédéral-provincial-territorial (FPT) des Chefs des poursuites pénales a reconnu les réalisations exceptionnelles de procureurs canadiens lors d'une cérémonie tenue à Yellowknife. Le programme de reconnaissance, lancé en 2006, récompense l'excellence professionnelle, le service exemplaire et les réalisations exceptionnelles.

Les procureurs suivants ont été reconnus pour leurs contributions à l'avancement et à la promotion du rôle des procureurs au sein du système de justice pénale canadien :

Le prix Engagement envers la justice 2023 a été décerné à Rekha Malaviya. Elle est procureure de première instance et procureure en appel à Justice Manitoba. Ce prix lui a été octroyé pour son leadership et son dévouement dans la promotion des objectifs relatifs à la réconciliation et à l'évolution des droits des victimes dans le système de justice pénale.

Le deuxième récipiendaire est Jill Witkin. Elle est une ancienne procureure de la Couronne au ministère du Procureur général de l'Ontario. Ce prix lui est octroyé pour son engagement continu à des fins de sensibilisation. Elle conscientise la population, les services de police, le barreau et les juges sur la nécessité d'éviter les préjugés et les stéréotypes sur les violences sexuelles et s'assure que les victimes vulnérables sont traitées avec dignité et respect tout au long des procédures judiciaires.

Le prix Prestation remarquable lors d'une poursuite 2023 a été décerné à François Godin. Il est avocat de première instance et d'appel auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec. Ce prix lui a été octroyé en reconnaissance du professionnalisme extraordinaire dont il a fait preuve afin de mener les poursuites complexes des affaires R. c. Bissonnette et R. c. Girouard qui ont attiré une attention considérable des médias.

Le prix Courage et persévérance 2023 a été décerné à Clare Jennings et Patrick Weir. Ils sont procureurs au Service des poursuites de la Colombie-Britannique. Ce prix leur a été octroyé en reconnaissance de leur engagement inébranlable à mener à bien la poursuite de l'affaire R. v. Berry, malgré des circonstances difficiles et l'attention soutenue des médias.

Le prix Équité, diversité et inclusion 2023 a été décerné à Dayna Arron. Elle était anciennement procureure au ministère du Procureur général de l'Ontario et est maintenant directrice générale des Centres de la justice du ministère du Procureur général. Ce prix lui a été octroyé en reconnaissance de ses efforts exceptionnels dans la conception et la mise en service de centres de justice en Ontario qui ont permis de rétablir la confiance entre les groupes vulnérables et le système de justice pénale.

