Recommandations pour une meilleure éducation aux médias

Cet ouvrage présente des recommandations en matière de politiques publiques en éducation aux médias qui résultent des discussions et des consensus issus du colloque Pour en finir avec les fausses nouvelles : l'avenir des politiques et des pratiques en éducation aux médias, un événement participatif ayant réuni, les 9 et 10 novembre 2018 à la Grande Bibliothèque de Montréal, plus de 150 personnes provenant des milieux associatifs, de l'éducation, de la recherche, du journalisme, des bibliothèques ainsi que des secteurs public et parapublic.