Récolter du bois de chauffage en forêt publique en Mauricie - Un permis est requis

03 sept, 2025, 10:00 ET
TROIS-RIVIÈRES, QC, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) rappelle aux citoyennes et aux citoyens qu'il est obligatoire de détenir un permis pour récolter du bois de chauffage à des fins domestiques dans les forêts publiques du Québec.
Ce permis permet la récolte d'un maximum de 22,5 m³ apparents (18 cordes) de bois de chauffage aux endroits désignés par le Ministère. Il est délivré annuellement et valide du 1er avril jusqu'au 31 mars de l'année suivante.
Depuis le 1er avril 2025, les droits payables par les titulaires d'un permis d'intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques sont de 1,80 $/m³ apparent. Ce montant n'inclut pas les taxes et peut être mis à jour en tout temps sans préavis.
Demande de permis
Toute personne qui désire récolter du bois de chauffage domestique doit préalablement en faire la demande, soit :
- en ligne en se rendant à la page Permis d'intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques/Gouvernement du Québec, dans la fenêtre « Mauricie » de la section « Démarche pour une demande »;
- par téléphone ou par courriel, en contactant le bureau local du Ministère concerné :
- Unité de gestion du Bas-Saint-Maurice (Shawinigan)
Courriel : [email protected]
Téléphone : 819 536-2695;
- Unité de gestion de Windigo-et-Gouin (La Tuque)
Courriel : [email protected]
Téléphone : 819 523-9560.
Rappelons que la récolte de bois de chauffage est limitée aux essences d'arbres autorisées dans les secteurs désignés sur le permis. Comme toutes les autres interventions en forêt, cette activité est encadrée par règlement et soumise à des conditions strictes assurant la protection des ressources forestières.
Les équipes de terrain du Ministère peuvent vérifier en tout temps la quantité de bois récoltés et le lieu de récolte des bois.
En vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ ch. A-18.1), toute personne qui récolte du bois sans permis sur les terres du domaine de l'État s'expose à une amende pouvant aller jusqu'à 450 $ (plus les frais) par arbre coupé, déplacé, enlevé, récolté ou endommagé.
