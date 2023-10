Récipiendaires de la distinction Ad. E. - LE BARREAU DU QUÉBEC ANNONCE LES QUINZE AVOCATS ÉMÉRITES DE 2023

MONTRÉAL, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Le Barreau du Québec est heureux d'annoncer les avocates et les avocats qui sont récipiendaires de la distinction Advocatus Emeritus pour l'année 2023. L'événement « Une signature d'excellence » réunira les récipiendaires au Windsor, à Montréal le 15 novembre prochain, pour célébrer la remise de leur distinction honorifique.

Voici les récipiendaires de la distinction Avocat émérite de l'année 2023 :

Me Caroline Biron, Ad. E. Montréal Me Steeves Bujold, Ad. E. Montréal Me Karine Chênevert, Ad. E. Montréal Me André Comeau, Ad. E. Montréal Me Patrick Gingras, Ad. E. Québec Me France Houle, Ad. E. Montréal Me Jean Lanctôt, Ad. E. Montréal Me Pierre B. Meunier, Ad. E. Montréal Me Douglas Mitchell, Ad. E. Montréal Me Sylvie Morin, Ad. E. Laurentides-Lanaudière Me Michel Paradis, Ad. E. Québec L'honorable Robert Pidgeon, Ad. E. Québec Me Sarah Plamondon, Ad. E. Abitibi-Témiscamingue - Québec Me Nicholas St-Jacques, Ad. E. Montréal Me Mario Welsh, Ad. E. Québec

La distinction Avocat émérite et la sélection des récipiendaires

Le Barreau du Québec décerne chaque année la distinction Avocat émérite ou Avocate émérite à des avocats au parcours professionnel remarquable et dont la contribution à la profession et le rayonnement social et communautaire sont dignes de reconnaissance. Abréviation du latin Advocatus Emeritus, la marque honorifique Ad. E. s'ajoute après le nom du récipiendaire.

Les récipiendaires de la distinction Avocat émérite sont sélectionnés par un comité de sélection qui transmet ses recommandations au Conseil d'administration du Barreau, après avoir étudié les candidatures proposées selon les critères et processus d'attribution de la distinction Avocat émérite.

Les profits générés par la soirée Une signature d'excellence seront remis au Programme d'aide aux membres du Barreau du Québec (PAMBA), un service d'aide et de consultation offert aux membres du Barreau du Québec souffrant d'alcoolisme, de toxicomanie, du syndrome d'épuisement professionnel, de stress ou d'autres problèmes de santé mentale.

Pour davantage de détails sur les avocats émérites de 2023.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel encadrant la pratique de près de 30 000 avocates et avocats de tous les domaines de droit. Il a pour mission d'assurer la protection du public, de contribuer à une justice accessible de qualité et de défendre la primauté du droit. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs et groupes d'experts.

