Recherche, développement et innovation dans le secteur minier - Renouvellement du Programme d'appui à la recherche et à l'innovation du domaine minier

QUÉBEC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts renouvelle le Programme d'appui à la recherche et à l'innovation du domaine minier (PARIDM), à hauteur de près de 2 M$ sur trois ans.

Ce programme vise à améliorer la compétitivité de l'industrie minière du Québec en appuyant financièrement les entreprises dans leurs projets de recherche et développement ainsi que d'innovation qui respectent au moins deux des trois dimensions du développement durable, soit les dimensions économique, environnementale et sociale. Dans le contexte géopolitique actuel où la demande mondiale en minéraux est forte, le soutien aux entreprises qui souhaitent optimiser leurs pratiques dans un objectif de développement durable est essentiel.

Le PARIDM s'inscrit dans une volonté gouvernementale d'assurer un financement de la recherche stable et prévisible dans le domaine minier et d'améliorer ou de développer des procédés de traitement des minerais pour réduire leur empreinte environnementale, diminuer leurs coûts de production et augmenter leur productivité.

Faits saillants :

Entre 2017 et 2025, le PARIDM a financé 27 projets, à hauteur de 8,1 M$.

Le budget alloué au programme est de près de 2 M$ sur trois ans.

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