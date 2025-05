SEATTLE, 12 mai 2025 /CNW/ - Lors de la fête des Mères, viaim, une entreprise de technologie intelligente, a dirigé les projecteurs des bouquets à la bande passante, soulignant comment ses écouteurs RecDot et son logiciel d'espace de travail NoteKit ont aidé Sarah Johnson, gestionnaire de projet à Seattle, à s'y retrouver dans un horaire de milieu de semaine qui allait d'un appel de statut à l'aube à un examen du budget en soirée, le tout sans manquer un seul moment de la journée de sa fille de huit ans, Lily. Il y a à peine un an, les mercredis de Sarah se terminaient souvent par la prise de notes à minuit et une mise à niveau tôt le matin. Aujourd'hui, la transformation est profonde : les outils de viaim lui permettent de récupérer du temps, et de gagner en clarté et tranquillité d'esprit. Cet exemple démontre comment une IA conçue avec soin peut atténuer la tension entre l'urgence professionnelle et la présence familiale.

Chaque année, la fête des Mères met en lumière tout ce que portent les mères modernes, mais les célébrations abordent rarement la mécanique qui leur permet d'assumer autant de rôles. Avant que Sarah ne commence à utiliser RecDot, ses mercredis se terminaient souvent bien après minuit en repérant les appels qu'elle n'était pas en mesure de prendre, en réécrivant des notes urgentes et en essayant de se rappeler ce qui lui avait échappé pendant le trajet à l'école. Aujourd'hui, son mercredi typique commence à 7 h dans une cuisine animée où elle jongle entre préparation du petit-déjeuner et questions sur les devoirs. Lorsque son client de Londres a appelé cinq minutes plus tôt, elle a appuyé sur le mode adaptatif d'annulation du bruit de RecDot, qui a désactivé les bruits de la cuisine pour tous les participants à l'appel. Une étiquette orale « mesure de suivi, test de sécurité » a créé un marqueur horodaté dans l'enregistrement, et en quelques minutes, le moteur de transcription de NoteKit a transformé la demande en une tâche qui est apparue dans Slack pendant que le déjeuner était encore sur la table. Ce moment de calme lui a permis de se consacrer à sa fille.

À 17 h, l'action s'est déplacée sur le terrain de football local. L'équipe de Lily s'échauffait lorsqu'une évaluation budgétaire imprévue est apparue sur le calendrier de Sarah. Sans quitter les lignes de touche, elle s'est jointe à la conférence avec les mêmes écouteurs. NoteKit a diffusé une transcription textuelle sur son téléphone. Comme le directeur financier a confirmé un ajustement des coûts de 10 %, le logiciel a extrait trois livrables et a attribué des échéances dans Asana. Le flux de travail automatisé s'est terminé juste au moment où Lily marquait un but. Cette fois-ci, Sarah n'a pas eu à choisir entre être présente ou être productive. Elle a pu être les deux.

La maison était calme à 21 h 30, et NoteKit avait déjà consolidé les enregistrements et les étiquettes de la journée. Les étapes importantes concernant l'entreprise et les événements familiaux sont apparus côte à côte sur une seule ligne du temps, ce qui a permis de s'assurer que la démonstration des produits de la semaine prochaine n'entre pas en conflit avec le rendez-vous de vaccination de Lily. L'image d'une couverture complète n'était pas seulement utile du point de vue organisationnel, c'était également profondément rassurant de savoir que tout était comptabilisé. Les journaux d'utilisation des appareils ont par la suite montré que Sarah avait consacré deux heures de moins au suivi administratif qu'au cours de journées comparables avant d'adopter les outils viaim.

En réfléchissant aux changements dans son travail quotidien, Sarah a déclaré : « Je pensais qu'être une mère forte signifiait échanger le sommeil contre des feuilles de calcul. RecDot et NoteKit ont prouvé que la véritable force, c'est d'entendre mon enfant rire tout en finalisant un plan de conformité. Je n'aurais jamais cru que la technologie pouvait offrir cette joie - savoir que je suis présente pour elle et productive au travail. « Je ne suis plus à moitié mère ou à moitié gestionnaire; je suis les deux à la fois, et ce, complètement.

Le chef des produits de viaim, Alex Chen, a en outre déclaré : « La technologie devrait permettre de réduire la pression, et non ajouter une autre liste de vérification. « En combinant une transcription précise, un résumé intelligent et la synchronisation du calendrier, nous permettons aux parents de se concentrer sur ce qui compte vraiment, qu'il s'agisse d'un examen du code ou d'un penalty.

Comme les responsabilités assumées par les mères deviennent de plus en plus complexes, les vœux de bonheur cérémoniels ne suffisent plus. RecDot et NoteKit ne se contentent pas d'organiser l'information, ils permettent aux parents de s'appuyer sur trois piliers essentiels : clarté, présence et fierté. En intégrant RecDot et NoteKit, viaim offre aux parents qui travaillent un moyen pratique de reprendre le contrôle de leur temps et de leur capacité d'attention. L'entreprise invite les employeurs et les familles à envisager des outils qui allègent la charge cognitive, non seulement lors de la fête des Mères, mais aussi chaque jour.

