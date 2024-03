SHANGHAI, 22 mars 2024 /CNW/ - Le salon AWE2024 d'une durée de quatre jours, qui a eu lieu au Shanghai New International Expo Center, a pris fin le 17 mars. S'étendant sur 150 000 m², l'événement a attiré plus de 1 000 leaders mondiaux dans l'industrie des appareils ménagers et de l'électronique grand public.

Lors du AWE2024, Haier a présenté HomeGPT, le premier modèle vertical de sa plateforme Smart Home Brain. Doté d'un graphique complet sur les connaissances pour les solutions de maison intelligente, il offre des services plus personnalisés. Hisense a introduit ULEDX, une plateforme d'imagerie alimentée par l'IA pour tous les scénarios offrant des performances améliorées sur le plan de l'IA dans les applications de détection, de puce, de lumière et d'écran. Samsung a dévoilé ses téléphones intelligents de la série Galaxy S24, qui font appel à la technologie novatrice Galaxy AI. Proposant des fonctions comme la traduction en direct, le produit promet de révolutionner la façon dont les utilisateurs se connectent au monde.

AWE2024 a présenté non seulement des produits individuels d'IA, mais aussi des solutions et des écosystèmes intelligents d'IdO intégrés. Au kiosque de Sanyiniao, Haier a présenté 20 scénarios intelligents dans huit espaces, dont le salon, la chambre, la cuisine et la salle de bain. Huawei a présenté sa solution de vie intelligente 1+8+N pour cinq scénarios, y compris les voyages, le bureau, la maison, les sports et la santé, et le divertissement audiovisuel. Hisilicon a dévoilé sa solution de terminal intelligent 5+2 intégrée à des plateformes comme SparkLink Alliance et On-device AI pour offrir des solutions performantes avec une vaste couverture.

Le téléviseur est le centre de divertissement intelligent pour la maison et le salon. Au salon AWE2024, les visiteurs ont été fascinés par les mini téléviseurs à DEL de TCL et d'Hisense, qui offrent des dizaines de milliers de zones d'éclairage rétroéclairé, le téléviseur à micro DEL transparent de Samsung et le téléviseur laser Rollable et le téléviseur laser sonique 8K d'Hisense. Plus particulièrement, AWE2014 présentait également de nombreux produits électroniques à la mode comme le casque d'écoute IRM de Skyworth, les lunettes Thunderbird AR de TCL, le téléphone intelligent pliable Pocket2 de Huawei, les écouteurs à conduction osseuse de Shokz et le lecteur de disque intelligent de Panasonic.

Au salon AWE2024, les entreprises ont accéléré leurs efforts pour s'aventurer dans des domaines comme la fabrication de semi-conducteurs, les énergies nouvelles et les véhicules intelligents. Huawei a présenté son VUS Wenjie M9, qui est connecté au système écologique de l'Harmony lntelligent Mobility Alliance, démontrant la transition sans heurt et l'expérience de collaboration entre les terminaux personnels, les véhicules intelligents et les maisons intelligentes. Un certain nombre de nouveaux véhicules énergétiques, dont la première berline SKYHOME de Skyworth et le Galaxy E8 de Geely, ont également fait leurs débuts. En outre, TCL, Hisense et Skyworth ont présenté une série de solutions énergétiques intelligentes, y compris l'énergie photovoltaïque domestique, le stockage d'énergie et les parcs carboneutres.

Les forums tenus parallèlement au salon AWE se sont penchés sur des sujets comme le développement durable, l'AIoT, la maison intelligente, la vidéo ultra-haute définition, les appareils de nettoyage à l'aspirateur, la conception de maison et les nouveaux commerces de détail, afin d'adopter les nouvelles tendances et de favoriser le développement d'une industrie de grande qualité.

