Rebel Media : un recul dangereux pour le journalisme et le droit à l'information

MONTRÉAL, le 8 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Excessivement dommageable pour le journalisme, la démocratie et le droit à une information de qualité : c'est ainsi que la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN) et la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) reçoivent la décision de la Cour fédérale rendue aujourd'hui à l'effet d'accréditer, pour le débat électoral de ce soir, les soi-disant « journalistes » de Rebel Media, organisation bien connue pour son militantisme politique et sa propagation de fausses nouvelles.

« C'est avec consternation que nous prenons acte de la décision de la juge Elizabeth Heneghan de permettre, par le biais d'une injonction interlocutoire, l'accréditation de couverture des débats des chefs à Rebel News Network, et ce, malgré l'objection de la Commission des débats des chefs qui juge ce média en conflit d'intérêts », a réagi la présidente de la FNCC-CSN, Annick Charette. « Rebel News Network est une organisation qui récolte des fonds pour s'opposer aux mesures sanitaires et qui véhicule les fausses nouvelles de la mouvance conspirationniste. La justice préfère aujourd'hui les intérêts d'un groupe particulier au droit à l'information de qualité de l'ensemble de la population. Le travail des journalistes, qui ont à cœur l'information sérieuse et documentée, ne devrait en aucun cas être amalgamé à celui de ces médias de promotion. »

« Malgré que ce média ne respecte pas les critères élevés du journalisme, en saisissant d'urgence le tribunal, ce dernier n'a malheureusement pas eu le temps de se pencher sur l'importance d'un journalisme fiable et de qualité et a dû rendre une décision alors que la montre jouait contre lui, a déclaré Michaël Nguyen, président de la FPJQ. Il serait temps que la cour s'y penche, afin qu'il puisse prendre à l'avenir une décision éclairée, au profit de tous les journalistes qui cherchent avant tout à informer fidèlement la population. »

La FNCC-CSN regroupe 6000 membres dans 80 syndicats œuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des huit fédérations de la CSN qui réunit 300 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

La FPJQ défend la liberté de la presse et le droit du public à l'information. Elle rassemble environ 1500 journalistes dans plus de 250 médias écrits et électroniques. C'est ce qui en fait la principale et la plus représentative organisation journalistique au Canada.

