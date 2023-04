Réaménagement du terminus Châteauguay : intensification des travaux en 2023

MONTRÉAL, le 13 avril 2023 /CNW/ - Exo annonce que les travaux majeurs de réaménagement du terminus Châteauguay s'intensifieront en 2023 et qu'il est prévu qu'ils prendront fin au printemps 2024. Les travaux seront réalisés par phases pour limiter les impacts sur les usagers.

Le positionnement de la boucle d'autobus ainsi que les chemins d'accès au stationnement incitatif changeront à deux reprises au courant de l'année 2023. Cela permettra aux équipes d'exo de compléter l'aménagement de la nouvelle boucle d'autobus à 10 quais, munie d'une marquise pour protéger les usagers des intempéries.

La construction du nouveau centre de service se poursuivra en 2023. Le bâtiment abritera une billetterie, un centre d'information et une aire d'attente intérieure chauffée équipée de toilettes. Tous les services d'exo seront donc offerts à un seul et même endroit.

Le chemin d'accès depuis la nouvelle intersection sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste sera également complété pour permettre un accès fluide et sécuritaire aux véhicules des clients. L'accès pour les piétons sera également facilité grâce au passage qui y sera aménagé. Le stationnement incitatif sera pour sa part progressivement réaménagé et entièrement asphalté au fil des phases de travaux.

Information à la clientèle

Exo accompagnera sa clientèle tout au long des travaux en l'informant des différents changements selon les phases de travaux. Les usagers pourront consulter les avis à la clientèle sur le terrain, au terminus Châteauguay, ainsi que sur le site web d'exo.

Citation

« Le projet majeur de réaménagement du terminus Châteauguay passera en deuxième vitesse cette année alors que d'importants travaux seront réalisés. Nous avons hâte que nos clients découvrent leurs toutes nouvelles installations modernes et parfaitement intégrées à leur environnement », déclare Gilline Pageau, directrice exécutive - Bureau de projet.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d'autobus et 87 lignes de taxibus.

Renseignements: Informations aux médias : Catherine Maurice, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]; Jean-Maxime St-Hilaire, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]