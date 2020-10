Réaménagement du boulevard Gouin Ouest - Pour une artère plus sécuritaire et accessible

« Voilà un projet inspirant, qui s'inscrit parfaitement dans notre vision de favoriser une mobilité active et durable. En offrant des solutions confortables et efficaces pour permettre aux piétons et aux cyclistes de se déplacer en toute sécurité, c'est l'ensemble des usagers qui en bénéficie. En plus d'être directement aligné avec la Vision zéro, pierre angulaire de toutes nos initiatives en mobilité, ce type d'aménagement contribue directement à faire de Montréal une ville plus verte, résiliente et inclusive », a mentionné Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme et de la mobilité au sein du comité exécutif.