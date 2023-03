Réaménagement des stationnements de l'Aquarium du Québec - Un projet intégré et sécuritaire qui favorise la mobilité durable

QUÉBEC, le 17 mars 2023 /CNW/ - L'Aquarium du Québec propose un projet de réaménagement de ses stationnements bien intégré à leur environnement, qui favorise les transports collectif et actif ainsi que la sécurité des visiteurs avec une signature visuelle digne d'une porte d'entrée de la capitale nationale.

L'important chantier à venir à la tête des ponts privera l'Aquarium du Québec, l'une des attractions touristiques les plus populaires de la région de Québec, de nombreux espaces de stationnement pour ses visiteurs. Ce contexte rend nécessaire un réaménagement qui viendra par ailleurs améliorer grandement le coup d'oeil dans le secteur.

Le réaménagement a été réfléchi de manière à s'intégrer le mieux possible à la topographie des lieux. Une portion de l'avenue des Hôtels sera élargie pour permettre l'aménagement de voies de circulation sécuritaire pour les piétons et les vélos, ainsi qu'un espace pour accueillir les autobus municipaux, ce que la configuration actuelle n'offre pas. Un stationnement à vélos ainsi que 20 bornes de recharge pour véhicules électriques seront accessibles.

Une fois les travaux réalisés, la surface végétalisée de l'endroit s'en trouvera significativement augmentée. Chaque arbre qui devra être coupé sera remplacé par au moins un nouvel arbre planté sur place. Au final, le stationnement comptera 200 places de moins qu'à l'heure actuelle (810 au lieu de 1013). Toutes les autorisations requises seront obtenues pour la réalisation du chantier, qui représente pour la Sépaq la meilleure option dans les circonstances.

Au cours des dernières semaines, des citoyens ont été rencontrés et un document d'information a été diffusé dans le voisinage afin de limiter les inquiétudes et répondre aux questions bien légitimes. Une page dédiée au projet et régulièrement mise à jour sera en ligne cet après-midi sur le site Web de la Sépaq pour expliquer le projet et répondre aux questions les plus fréquemment posées.

