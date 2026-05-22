Réaménagement des routes 116 et 132, dans le secteur Saint-Nicolas, à Lévis : consultation publique à venir

LÉVIS, QC , le 22 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable, en collaboration avec la Ville de Lévis, invite les citoyennes et citoyens à participer en grand nombre à la consultation publique en ligne portant sur le projet de réaménagement des routes 116 et 132, dans le secteur Saint-Nicolas, à Lévis.

Du 26 mai au 16 juin, la population aura l'occasion de s'exprimer sur divers aspects du projet tels que le scénario de réaménagement prévu, la sécurité routière, les modes de transport actif, la qualité de vie, la protection de l'environnement et les acquisitions immobilières.

Pour participer, il suffit de visiter le site consultation.quebec.ca, de visionner la présentation du projet et de répondre au questionnaire en ligne.

C'est le temps de venir poser des questions!

Des experts du Ministère travaillant notamment à la conception du projet ainsi que des représentants de la Ville de Lévis et de la Société de transport de Lévis seront sur place en personne pour échanger, répondre aux questions et recueillir les commentaires de la population.

Quand : Le mardi 26 mai



Heure : De 11 h à 13 h 30 et de 16 h à 20 h



Lieu : Complexe aquatique multifonctionnel

Au 1065, route des Rivières, Lévis

Des postes informatiques seront également à la disposition des participants pour remplir un questionnaire de consultation sur place.

Faits saillants :

Le projet de réaménagement des routes 116 et 132, dans le secteur Saint-Nicolas, à Lévis, permettra :

d'améliorer la sécurité routière, la fluidité de la circulation et le confort de roulement des usagers;

de favoriser la mobilité durable en modernisant les infrastructures de transport collectif et actif;

de renforcer la cohabitation entre les différents usages de l'espace urbain.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724