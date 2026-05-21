Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 22 au 25 mai

MONTRÉAL, le 21 mai 2026 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route qu'en raison du Grand Prix de Montréal, aucune entrave majeure ne sera mise en place sur le réseau autoroutier de Montréal. Mobilité Montréal recommande tout de même de bien planifier ses déplacements puisque de la congestion est à prévoir sur certains axes névralgiques, notamment les ponts Jacques-Cartier et Samuel-De Champlain.

Parc Jean-Drapeau, du 22 au 25 mai (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) Pont Victoria, du 22 au 24 mai (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) Boulevard de la Cité-des-Jeunes (R-340), du 22 au 25 mai (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

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Formula 1 Grand Prix du Canada

Mobilité Montréal invite la population à utiliser le transport collectif pour se déplacer vers le centre-ville et le parc Jean-Drapeau. De la congestion est à prévoir sur les ponts Jacques-Cartier et Samuel-De Champlain ainsi que sur la R-132.

Configuration des voies sur le pont Victoria ( pont sous la responsabilité du CN ) : Vendredi - 1 voie en direction de Montréal de 5 h à 9 h et 1 voie en direction de la Rive-Sud de 9 h à 10 h 30. Dès 10 h 30, 1 voie par direction. Pas de configuration pour la pointe en PM. Samedi - 2 voies en direction de la Rive-Sud, de 7 h à 10 h 30. Dès 10 h 30, 1 voie par direction. Dimanche - 2 voies en direction de la Rive-Sud, de 7 h à 11 h 30. Dès 11 h 30, 1 voie par direction.

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Liens utiles

ROUTE 340 / BOULEVARD DE LA CITÉ-DES-JEUNES (Vaudreuil-Dorion)

De vendredi 20 h à lundi 5 h

À Vaudreuil-Dorion, sur la R-340 (boulevard de la Cité-des-Jeunes), fermeture de la sortie et de l'accès vers ou en provenance de l'A-30 est.

Détours :

Sortie vers A-30 est : poursuivre sur R-340 est, rue Henry-Ford, R-342 est ( route Harwood ) et bretelle pour A-30 ouest vers l'échangeur A-20 / A-30. Facultatif : via montée Labossière, R-342 ouest ( route Harwood ), montée Cadieux, rues F.-X. Tessier et Joseph-Carrier, bretelle pour A-40 ouest et sortie 32 pour A-30 est. Accès en provenance A-30 est : via la sortie 5 ( A-20 ), bretelle pour A-20 est, R-342 ouest ( route Harwood ) et rue Henry-Ford.



Rappel : sur R-340 est (boulevard de la Cité-des-Jeunes), entre chemin de la Petite-Rivière et le viaduc de l'A-30, 1 voie sur 2 fermée, jusqu'à la fin novembre.

À PRÉVOIR

Travaux de réparation de la chaussée sur l'A-40 est, dans l'est de l'île de Montréal

À compter du 24 mai, début des travaux de réparation de la chaussée sur l'A-40 est, entre l'échangeur Anjou et le pont Charles-de Gaulle. Ce chantier, qui se poursuivra jusqu'à la fin de l'été 2028, permettra la réparation de la dalle de béton, la pose de nouvelles dalles préfabriquées, et la réparation de joints. Ces interventions permettront de prolonger la durée de vie de la chaussée et d'en bonifier son adhérence. Voir le communiqué.

Asphaltage sur l'A-640, entre Boisbriand et Blainville

À compter du 25 mai, reprise des travaux d'asphaltage sur l'A-640, entre l'A-15 (des Laurentides) et le chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse à Blainville. Ce chantier, qui a débuté en 2025, se poursuivra jusqu'à la fin de juin. Ces interventions visent principalement à améliorer la sécurité et le confort de roulement sur cet axe routier. Voir le communiqué.

Reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 520, au-dessus de la 43e Avenue - Changement de phase de travaux depuis le 20 mai

Le chantier de reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 520, au-dessus de la 43e Avenue, a changé de phase depuis le 20 mai dernier.et entraînera des entraves sur le chemin de la Côte-de-Liesse dans chacune des directions. Voir le communiqué.

Aménagement d'une voie réservée - reprise des travaux sur l'A-15 (des Laurentides) entre Boisbriand et Mirabel

Depuis le 10 mai dernier, les travaux d'aménagement de la nouvelle voie réservée ont repris sur l'A-15 (des Laurentides), entre Boisbriand et Mirabel. Ces travaux entraîneront la fermeture complète d'une partie de la voie réservée, à la hauteur du chemin Côte Saint-Pierre à Mirabel, pendant environ six semaines.



En parallèle de ceux-ci, l'aménagement d'un nouveau tronçon de la voie réservée se poursuivra, entre l'accès en provenance du boulevard du Curé-Boivin à Boisbriand et le boulevard de la Seigneurie Ouest, à Blainville. Différentes entraves seront requises tout au long de l'année afin de réaliser ces travaux. Voir le communiqué.

Réaménagement de l'intersection du boulevard Harwood (A-20) et de la rue Bellemare à Vaudreuil-Dorion

Depuis le 11 mai dernier, les travaux de réaménagement de l'intersection du boulevard Harwood (A-20) et de la rue Bellemare ont repris à Vaudreuil-Dorion.



Le chantier, qui a fait l'objet de travaux préparatoires à l'automne 2023, se poursuivra jusqu'au mois d'août. Des voies de virage seront construites, des feux de signalisation installés, et l'éclairage amélioré. Les accès au poste de police de la Sûreté du Québec et à la rue Bellemare seront ainsi plus sécuritaires. Voir le communiqué.

Travaux de reconstruction de l'A-13 sud à Laval

Depuis le 18 mai dernier, les travaux de reconstruction d'une section de l'A-13 sud ont repris, entre le boulevard Dagenais Ouest et l'A-440 (Jean-Noël-Lavoie) à Laval. La circulation sera maintenue dans le secteur, mais les voies seront déviées et leur nombre sera réduit. Ces interventions, qui se poursuivront jusqu'à la fin de septembre, visent à améliorer la sécurité et le confort de roulement sur cet axe routier. Voir le communiqué.

Remplacement d'un ponceau sous l'A-640 ouest, entre Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Saint-Joseph-du-Lac

Depuis le 19 mai dernier, sur l'A-640 dans les directions, entre la rue Caron à Saint-Joseph-du-Lac et le boulevard des Pins à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, circulation à contresens sur la chaussée en direction est - 1 voie par direction -, pour une durée d'environ 10 semaines. Cette fermeture est nécessaire dans le cadre des travaux de remplacement d'un ponceau, qui permet au ruisseau Perrier de passer sous l'autoroute. Voir le communiqué.

Asphaltage de la route 116 à Saint-Bruno-de-Montarville et à Longueuil

Depuis le 13 mai, reprise du chantier d'asphaltage de la route 116 (boulevard Sir-Wilfrid-Laurier) entre le boulevard Seigneurial Ouest à Saint-Bruno-de-Montarville et la route 112 (chemin de Chambly / boulevard Cousineau) à Longueuil. Les travaux, effectués de nuit, comprennent aussi les bretelles situées entre ceux deux limites. Ce chantier devrait se terminer vers la mi-octobre. Voir le communiqué.

Échangeur des autoroutes 31 (Antonio-Barrette) et 40 (Félix-Leclerc) à Lavaltrie

Des travaux de reconstruction du pont d'étagement de l'échangeur de l'A 31 (Antonio-Barrette), situé au-dessus de l'A-40 (Félix-Leclerc) à Lavaltrie, ont débuté le 18 mai dernier. Les interventions, qui incluent, entre autres, la construction d'une nouvelle structure et la démolition du pont actuel, entraîneront des entraves dans le secteur jusqu'à la fin du mois de décembre. Le chantier fera ensuite relâche pour une pause hivernale, puis reprendra au printemps 2027.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements: Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias, Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724