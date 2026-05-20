Programme d'aide financière aux véhicules tout-terrain - Le gouvernement soutient les fédérations et clubs de VTT partout au Québec

QUÉBEC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, annonce l'octroi d'une aide financière de près de 7,4 M$ pour soutenir la pratique du véhicule hors route (VHR). De ce montant, une somme de 4,7 M$ sera remise à 102 clubs afin qu'ils veillent à la pratique sécuritaire du VTT, à l'entretien de leurs sentiers et à l'acquisition de l'équipement nécessaire à la réalisation de leurs travaux.

La somme restante de 2,7 M$ ira, quant à elle, à la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) ainsi qu'à la Fédération québécoise des motos hors route (FQMHR), et aux membres qui en font partie.

Ces fonds sont versés pour l'année financière 2025-2026 dans le cadre du Programme d'aide financière aux véhicules tout-terrain (PAVTT).

Citation

« Cette aide financière facilitera l'entretien des sentiers et profitera grandement aux adeptes de VTT. Je salue le travail des clubs et de leurs bénévoles, sans qui la pratique sécuritaire et accessible du VTT ne serait pas possible. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants

Les réseaux de sentiers québécois pour les véhicules tout-terrain (VTT) couvrent plus de 33 000 km.

Le Programme d'aide financière aux véhicules tout-terrain (PAVTT) comporte deux objectifs principaux, soit : améliorer la sécurité de la pratique du véhicule tout-terrain par la mise en place de sentiers entretenus, signalisés et surveillés à l'intention des utilisateurs de VTT ainsi que par l'installation de parcs récréatifs pour moto hors route en circuit fermé sécuritaires; offrir aux utilisateurs de VTT un réseau qui perdure au fil des années.

Le programme comprend trois volets : Volet I - Entretien des sentiers; Volet II - Sécurité et soutien aux clubs; Volet III - Motos hors route.

Il est en vigueur jusqu'au 31 mars 2027.

Lien connexe

Programme d'aide financière aux véhicules tout-terrain

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]