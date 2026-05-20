Début des travaux de réparation de la chaussée en béton de l'autoroute 40 en direction est, dans l'est de l'île de Montréal

MONTRÉAL, le 20 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'il entamera le 24 mai la réparation de la chaussée en béton de l'autoroute 40, en direction est, entre l'échangeur Anjou et le pont Charles-de Gaulle. Ce chantier, qui se poursuivra jusqu'à la fin de l'été 2028, permettra la réparation de la dalle de béton, la pose de nouvelles dalles préfabriquées, et la réparation de joints. Ces interventions permettront de prolonger la durée de vie de la chaussée et d'en bonifier son adhérence.

Entraves et gestion de la circulation

Ces travaux occasionneront des fermetures partielles ou complètes de l'autoroute 40 en direction est la nuit et la fin de semaine. Lors des fermetures complètes, la circulation sera déviée sur la voie de desserte (boulevard Métropolitain Est), ou sur la chaussée opposée (entre le boulevard Henri-Bourassa et le pont Charles-De Gaulle). Dans le segment où la circulation s'effectuera sur la chaussée opposée, seules deux voies seront disponibles, dans chaque direction.

Des fermetures par défaut seront également requises dans l'échangeur Anjou, et dans certaines entrées ou sorties de l'autoroute 40.

Des épisodes de congestion sont à prévoir.

Le début de ces travaux pourrait être reporté en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]