Réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest : la Chambre réclame un réel processus de consultation avant de prendre une décision

MONTRÉAL, le 28 nov. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille avec réserve la proposition de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest, annoncée hier par Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal.

« Le réaménagement de la rue Sainte-Catherine est l'un des chantiers les plus déterminants pour l'avenir du centre-ville et la vitalité de sa trame commerciale. Les travaux sur la partie Est, largement complétés, ont été salués par plusieurs. L'élargissement des trottoirs, l'installation d'un nouveau mobilier urbain et la plantation d'arbres ont grandement amélioré l'expérience sur rue. La proposition de la Ville pour compléter la partie Ouest fait bien de s'en inspirer. Toutefois, la décision de briser la continuité de la circulation par l'aménagement de deux places piétonnières permanentes ne doit pas être le fruit d'une réflexion unilatérale imposée aux commerçants », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le centre-ville demeure encore très fragilisé depuis la pandémie, et les commerçants de la rue Sainte-Catherine souffrent beaucoup hors des grandes périodes touristiques. Le projet proposé par la Ville a le potentiel d'engendrer des résultats tant positifs que négatifs. Toutefois, l'approche de l'administration Plante soulève d'importantes préoccupations. Avant de prendre une décision, la Chambre réclame que la Ville enclenche un réel processus de consultation élargi avec les commerçants, les entreprises établies au centre-ville et la population générale afin d'évaluer les impacts de ce qui a été présenté hier. Il est essentiel que tous les acteurs puissent consulter une analyse d'impact sur la fréquentation de la trame commerciale, l'attraction des travailleurs dans les tours de bureaux et la fluidité des déplacements au centre-ville », a ajouté Michel Leblanc.

« Comme nous l'avons indiqué dans le baromètre Obstacle minimum 2024, la Chambre a demandé que la Ville décrète un moratoire temporaire sur le retrait de voies carrossables sur les axes de transit au centre-ville jusqu'à ce qu'un plan de fluidité soit déposé. La proposition présentée par l'administration Plante devrait au minimum s'accompagner d'un plan clair pour limiter les entraves et préserver une fluidité d'accès par tous les types de transports dans la zone centrale du centre-ville. C'est la clé pour assurer le succès du projet », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de son équipe des services aux entreprises, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Relations publiques et médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514-669-6768, [email protected]