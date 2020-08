Réaménagement de l'avenue Pierre-De Coubertin - La Ville de Montréal, la STM et l'ARTM intègrent leurs travaux pour en limiter les impacts

MONTRÉAL, le 19 août 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal poursuit les travaux de réaménagement de l'avenue Pierre-De Coubertin et autorise, conjointement avec l'ARTM, une dépense pour que la STM effectue une portion des travaux qui doivent avoir lieu dans ce secteur de manière intégrée. Cet important chantier englobera la phase 2 du projet de réaménagement de l'avenue Pierre-De Coubertin, entre le boulevard Pie-IX et l'avenue de La Salle, les travaux de réfection de la membrane de la station de métro Pie-IX, la construction de quatre nouveaux ascenseurs, des travaux sur les édicules du métro, ainsi que les travaux d'implantation du SRB Pie-IX, de la rue Sherbrooke à l'avenue Pierre-De Coubertin. En intégrant tous ces travaux prévus dans le même secteur au même moment au sein d'un seul projet, les trois parties pourront en accélérer la réalisation et diminuer les impacts sur la circulation et les résidents du secteur. Les travaux de ce projet intégré seront réalisés d'octobre 2020 à décembre 2022.

« La Ville poursuit ses efforts pour améliorer la mobilité et travaille conjointement avec ses partenaires pour offrir à la population des projets inspirants et structurants. La réalisation de projets d'envergure comme le SRB Pie-IX et le réaménagement complet de l'avenue Pierre-De Coubertin implique cependant plusieurs chantiers qui viennent avec leur lot d'inconvénients. Je suis très fier de cette entente avec la STM et l'ARTM, qui nous permettra de limiter au maximum ces désagréments et qui témoigne des efforts déployés pour mieux coordonner et planifier nos chantiers. C'est une pratique que nous favoriserons chaque fois que c'est possible afin d'optimiser les investissements et diminuer les impacts pour la population », a expliqué Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme, de la mobilité et de l'Office de consultation publique de Montréal au sein du comité exécutif.

Réaménagement unique et innovant, le projet de l'avenue Pierre-De Coubertin vise la création d'une nouvelle avenue à échelle humaine, mariant la vie de quartier aux activités de grande ampleur. Ainsi, l'élargissement des trottoirs, la création d'aménagements cyclables protégés, l'apaisement des vitesses véhiculaires et l'ajout de 120 arbres en bordure de rue permettront l'amélioration du confort des déplacements et de la vie de quartier. La phase 1 des travaux, située entre l'avenue Bourbonnière et le boulevard Pie-IX, ont été complétés en 2020. La troisième et dernière phase, entre l'avenue de La Salle et la rue Viau, doit être réalisée de 2021 à 2022.

