Réaménagement de l'avenue des Pins - La Ville de Montréal dévoile un concept d'aménagement vert mettant en valeur le patrimoine de l'avenue

MONTRÉAL, le 9 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal dévoile un concept d'aménagement inspirant, plus vert, plus convivial et mettant en valeur le patrimoine pour l'avenue des Pins, entre la rue Saint-Denis et l'avenue du Parc. Dotée de trottoirs élargis, de pistes cyclables unidirectionnelles protégées et surélevées, de près de 150 nouveaux arbres et de mobilier urbain contemporain, cette artère repensée se positionnera en tant que voie d'accès incontournable vers le mont Royal, en plus d'améliorer considérablement la sécurité, le confort et l'expérience de tous les usagers de l'avenue. Le concept de réaménagement a été présenté aux résidents de l'arrondissement lors d'une soirée d'information cette semaine.

« Encore une fois, nous saisissons l'occasion offerte par la nécessité de mettre à niveau les infrastructures souterraines pour revoir complètement l'aménagement en surface, afin d'offrir aux Montréalaises et aux Montréalais une avenue bien pensée, qui réponde à leurs besoins et aspirations. La réalité d'aujourd'hui n'est plus celle de l'époque où fut initialement construite cette artère bordée de véritables joyaux patrimoniaux montréalais. Ce réaménagement promet d'enfin mettre en valeur toute la beauté du patrimoine bâti de l'avenue des Pins, tout en tenant compte des besoins de mobilité de chaque usager », a déclaré Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme et de la mobilité au sein du comité exécutif.

« Ce réaménagement rehaussera sans conteste la qualité de vie dans notre arrondissement. L'aménagement des nombreuses saillies de trottoirs créera des espaces verts et conviviaux qui embelliront l'avenue et soutiendront l'activité commerciale et culturelle. On constate un fort achalandage cycliste sur l'avenue, avec plus de 300 vélos par heure en période de pointe. En remplaçant les bandes cyclables actuelles par des pistes cyclables en site propre et connectées au reste du réseau, nous assurerons la sécurité de tous les usagers, surtout des plus vulnérables, en plus de favoriser une mobilité active et durable », a ajouté Marianne Giguère, conseillère associée aux transports actifs et conseillère de Ville dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Les réseaux d'aqueduc et d'égout seront refaits, les réseaux techniques urbains (gaz naturel, conduites électriques et télécommunications) seront mis à niveau et les entrées de service en plomb des maisons seront remplacées.

Le réaménagement contribuera également à la mise en valeur des immeubles d'intérêt bordant l'avenue, notamment le Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal et le Musée des Fusiliers Mont-Royal, grâce à l'aménagement de parvis signalant aux passants l'importance des lieux.

Les commerçants touchés par les travaux seront éligibles au programme Aide financière aux établissements situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs de la Ville de Montréal. Ce programme, qui représente des investissements totaux de 26,2 M$, permet de verser une subvention correspondant à une partie de la perte réelle des commerces pendant la durée des travaux, jusqu'à un maximum de 40 000 $ par année.

Une séance d'information a eu lieu le 7 avril afin de présenter le concept en détail aux citoyens et de répondre à leurs questions. Cette première séance sera suivie d'une deuxième en juillet, une fois le contrat de construction octroyé, pour expliquer le déroulement des travaux et leur échéancier. Les travaux, qui représentent un investissement total de plus de 40 M $, doivent débuter en juillet 2021, se terminer en 2023 et se dérouler par étape pour chaque tronçon.

Consulter les images du concept de réaménagement ici, ici et ici (crédits : Civiliti).

