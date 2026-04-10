Réaménagement au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Fermetures complètes du pont de Québec les soirs et nuits du 13 et 14 avril

QUÉBEC, le 10 avril 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des fermetures du pont de Québec sont prévues les soirs et les nuits du 13 et 14 avril. Ces entraves sont requises afin de déplacer une glissière de béton et procéder à un ajustement de la déviation en place sur la route 175, dans le secteur du pont d'étagement temporaire. Ces travaux sont réalisés dans le cadre du réaménagement au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec.

Gestion de la circulation

Fermeture complète du pont de Québec, dans les deux directions, lundi de 19 h à 5 h 30 le lendemain, et mardi de 21 h à 5 h 30 le lendemain .

. Le trottoir restera ouvert pour les piétons et cyclistes.

Une navette sera disponible pour les cyclomotoristes. Direction Québec : embarquement à la station de la Presqu'île (intersection rue de la Mission et rue de la Presqu'île). Direction Lévis : embarquement au terrain situé au nord de la clinique médicale, sur le chemin Saint-Louis.



Ces opérations pourraient être reportées en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter le site Web ou l'application mobile de Québec 511. Il est possible d'activer les alertes sur l'application mobile afin de recevoir des notifications en temps réel sur les entraves et les avertissements en vigueur.

Liens connexes

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724