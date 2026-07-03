Réaménagement au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Fermetures complètes de soir et de nuit du pont de Québec du 5 au 8 juillet

QUÉBEC, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que le pont de Québec sera fermé pendant les soirées et les nuits du 5 au 8 juillet. Ces entraves sont requises afin d'effectuer l'asphaltage des approches du nouveau pont d'étagement sur la route 175.

Entraves et gestion de la circulation

Pont de Québec

Fermeture complète, dans les deux directions, du d imanche 5 juillet au mercredi 8 juillet , chaque fois de 21 h à 5 h 30 le lendemain matin .

, chaque fois . Le trottoir restera ouvert pour les piétons et les cyclistes.

Une navette sera disponible pour les cyclomotoristes : En direction de Québec : embarquement à la station de la Presqu'île (intersection des rues de la Mission et de la Presqu'île); En direction de Lévis : embarquement au terrain situé au nord de la clinique médicale, sur le chemin Saint-Louis.



Les usagers de la route sont invités à emprunter le pont Pierre-Laporte pour passer d'une rive à l'autre pendant ces périodes.

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Il est également à noter que l'horaire des travaux pourrait être modifié en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l' application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]