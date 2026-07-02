Asphaltage de divers tronçons de l'autoroute Félix-Leclerc (A-40), à Québec - Fermetures de voies et de bretelles sur l'A-40, le soir et la nuit, dès le 5 juillet

QUÉBEC, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux d'asphaltage de divers tronçons de l'autoroute Félix-Leclerc (A-40), à Québec, débuteront à compter du 5 juillet et se poursuivront jusqu'à la mi-septembre. Les interventions occasionneront des fermetures de voies et de bretelles, le soir et la nuit. Ces travaux permettront de restaurer et de sécuriser la chaussée ainsi que d'améliorer le confort de roulement au bénéfice des usagers de la route.

Entraves et gestion de la circulation

A-40, dans les deux directions, entre la rivière Saint-Charles et le boulevard Pierre-Bertrand

A-40, en direction est, entre l'autoroute Laurentienne (A-73 /A-973) et l'avenue du Bourg-Royal

Fermetures de voies et de bretelles, du dimanche soir au vendredi matin, chaque fois entre 19 h et 5 h 30 le lendemain. Au besoin, les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. La limite de vitesse sera réduite dans les zones de travaux.



Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]