Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 3 au 6 juillet

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

Direction SUD

De vendredi 23 h à samedi 8 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 4 (Montréal / centre-ville, pont Jacques-Cartier) à Montréal et l'accès en provenance de l'Île Charron à Longueuil.

Détour : via rues Dickson sud et Notre-Dame et avenue Papineau / pont Jacques-Cartier. Pour les camions (+ 4,25 m), via rues Dickson nord et Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke et boulevard Pie-IX sud.

Par défaut : dès 22 h 30, les accès en provenance des rues Sherbrooke, Tellier et des Futailles.

Avenue Souligny Est fermée dès 22 h 30, entre rues Dickson et Honoré-Beaugrand. Détour : via rues Dickson nord et Hochelaga est ou ouest.

Par défaut : les bretelles d'accès vers l'A-25.

RAPPEL : la hauteur libre dans le tunnel est maintenant de 4,3 mètres, mais il est toujours recommandé de prévoir une marge de sécurité minimale de 10 cm. Avant de prendre la route, vérifiez la hauteur de votre chargement.

Direction NORD

De vendredi 23 h à samedi 8 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 90 (R-132) sur l'A-20 ouest à Longueuil et l'accès en provenance de la rue Sherbrooke Est à Montréal.

Détour : via R-132 ouest, sortie 82 / pont Jacques-Cartier, sortie centre-ville vers avenue De Lorimier sud, rues Notre-Dame, Curatteau et De Boucherville. Camions, via boulevard Pie-IX, rues Sherbrooke et De Boucherville.

Par défaut : 30 minutes avant

Les bretelles menant de la R-132 est et de la R-132 ouest ( les sorties 89-N ) à l'A-25 nord.

Détour en direction est : demi-tour à la sortie 137 ( boulevard De Montarville ). L'accès en provenance de la rue de l'Île-Charron.

Détour : via A-25 sud et R-132 ouest. Canalisation de l'accès vers l'île Charron à partir des accès du boulevard Marie-Victorin vers A-25 nord.



Direction NORD

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Fermeture complète du tunnel entre la sortie 90 (R-132) sur l'A-20 ouest à Longueuil et l'accès en provenance de l'avenue Souligny Est à Montréal.

Détour : via R-132 ouest, sortie 82 / pont Jacques-Cartier, sortie centre-ville vers avenue De Lorimier sud, rues Notre-Dame, Curatteau et De Boucherville. Camions, via boulevard Pie-IX, rues Sherbrooke et De Boucherville.

Par défaut : 30 minutes avant

Les bretelles menant de la R-132 est et de la R-132 ouest ( les sorties 89-N ) à l'A-25 nord.

Détour en direction est : demi-tour à la sortie 137 ( boulevard De Montarville ). L'accès en provenance de la rue de l'Île-Charron.

Détour : via A-25 sud et R-132 ouest. Canalisation de l'accès vers l'île Charron à partir des accès du boulevard Marie-Victorin vers A-25 nord. L'accès en provenance de la rue Curatteau

Détour : via rue De Boucherville.



À noter : l'accès en provenance de l'avenue Souligny est sera ouvert, dès samedi 8 h.

PONT HONORÉ-MERCIER / ROUTE 138

De samedi 3 h à lundi 5 h

Circulation à contresens sur le pont en direction de Kahnawake (pont amont) - 1 voie par direction.

Note : l'accès en provenance de la rue Airlie vers R-138 ouest demeure ouvert.

En cas de conditions météorologiques défavorables, cette entrave sera annulée.

SECTEUR À ÉVITER : risque important de congestion durant le jour - prévoyez vos déplacements.

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

À PRÉVOIR

L'International des Feux Loto-Québec

Pont Jacques-Cartier : fermeture complète du pont et de ses accès, dans les deux directions, jeudi 2 juillet, de 20 h à 23 h 59. Un accès sera maintenu pour les services d'urgence.

R-136 est : fermeture du tunnel Ville-Marie et de ses accès, entre la sortie 4 (A-10, pont Victoria, boulevard Robert-Bourassa, rue de la Montagne) et la rue Panet, jeudi 2 juillet, de 20 h à 5 h le lendemain.

À noter que les détours ne sont pas balisés. Les accès seront fermés 30 minutes avant les fermetures principales.

Pont Victoria : en direction de la Rive-Sud, 2 voies disponibles jeudi, de l'heure de pointe de fin d'après-midi jusqu'à 23 h 30.

Réseau express métropolitain (REM)

Des travaux planifiés sur le réseau entraîneront une ouverture tardive du service les 4 et 5 juillet.

Rues Bridge et Wellington à Montréal (arr. Le Sud-Ouest)

Fermeture complète de la rue Bridge en direction nord, entre les rues Mill et Saint-Patrick, de samedi 6 h à dimanche 20 h.

Fermeture complète de la rue Wellington dans les deux directions, aux approches de la rue Bridge, de samedi 6 h à dimanche 20 h.

Fermeture partielle de 1 voie sur 2 sur la rue Bridge en direction sud, à l'approche de la rue Wellington, de samedi 6 h à dimanche 20 h.

Travaux d'Hydro-Québec sur le réseau municipal.

Aménagement d'une voie réservée sur l'A-20 est, entre Sainte-Julie et Belœil

Sur l'A-20 est (Jean-Lesage) à Beloeil, l'accès en provenance de la rue Serge-Pépin sera fermé pendant cinq semaines non consécutives, entre le 26 juin et la mi-août. Cette fermeture permettra d'élargir la bretelle d'accès en prévision de l'aménagement d'une troisième voie sur le pont Arthur-Branchaud, de terminer l'installation d'une conduite de drainage et de réparer la chaussée. Voir le communiqué.

Déviation de la circulation sur l'A-13 sud à Laval

Depuis le 22 juin, les travaux de reconstruction d'une section de l'autoroute 13, en direction sud, entre le boulevard Dagenais Ouest et l'A-440 (Jean-Noël-Lavoie) à Laval, entraînent une déviation de la circulation et une gestion dynamique des voies durant plusieurs semaines et ce, jusqu'à l'automne. Voir le communiqué.

Fermetures complètes de longue durée d'un tronçon de la R-340 (boulevard de la Cité-des-Jeunes) et d'une bretelle de l'A-30 ouest à Vaudreuil-Dorion

Un changement de phase entraine la fermeture complète, jusqu'à la fin du mois d'août, d'un tronçon du boulevard de la Cité-des-Jeunes (R-340) et d'une bretelle de l'A 30 ouest (de l'Acier), à la hauteur de la R 340 à Vaudreuil-Dorion. Cette entrave est requise afin d'aménager un carrefour giratoire à l'angle de la R 340 et du boulevard de la Gare. Voir le communiqué.

Travaux d'asphaltage sur l'A-15 sud à Brossard

Depuis le 22 juin dernier, travaux d'asphaltage sur l'A-15 sud, à Brossard, entre le secteur du pont Samuel-De Champlain et la rivière Saint-Jacques. Le chantier, qui se poursuivra jusqu'à l'automne, permettra de bonifier le confort de roulement et d'augmenter la durabilité de la chaussée. Des travaux d'asphaltage sont également prévus sur la voie de desserte, ainsi que dans les bretelles en provenance ou à destination de l'autoroute 10, en direction est. Voir le communiqué.

Travaux de recouvrement de la chaussée sur l'A-15 (des Laurentides), entre l'A-40 (Métropolitaine) et le pont Médéric-Martin, à Montréal, depuis le 11 juin

Depuis le 11 juin, des travaux de recouvrement de la chaussée ont été amorcés sur l'A-15 (des Laurentides), entre l'A-40 (Métropolitaine) et le pont Médéric-Martin. Le chantier, qui devrait s'achever à la fin de l'année 2027, permettra à terme d'améliorer le confort de roulement sur cet axe routier. Voir le communiqué.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias / Direction générale des communicationsTél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724