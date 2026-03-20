Réaménagement au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Fermeture de la sortie no 23 (avenue des Hôtels) de la route 175 en direction nord

QUÉBEC, le 20 mars 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que la sortie no 23 (avenue des Hôtels) de la route 175 (boulevard Laurier) en direction nord, sera fermée à compter du 23 mars, et ce, jusqu'à la fin du mois de juillet. Cette entrave est requise pour réaménager la chaussée et les bretelles de l'avenue des Hôtels, dans le cadre de la construction du corridor pour autobus.

Fermeture de la sortie no 23 (avenue des Hôtels) de la route 175 en direction nord, du 23 mars, jusqu’à la fin du mois de juillet. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Pour accéder au réseau local, les usagers devront poursuivre leur chemin jusqu'à la bretelle suivante menant à la route 175 en direction sud, puis prendre la sortie vers le chemin Saint-Louis.

À noter que des épisodes de circulation en alternance sur le chemin Saint-Louis, entre la route 175 et la rue Villeray sont également prévus à compter du 23 mars, et ce, jusqu'à l'automne 2026. Ces entraves sont nécessaires dans le cadre du réaménagement de l'intersection du chemin Saint-Louis et de l'avenue des Hôtels.

Avant de prendre la route, il est recommandé de consulter le site Web ou l'application mobile de Québec 511. Il est possible d'activer les alertes sur l'application mobile afin de recevoir des notifications en temps réel sur les entraves et les avertissements en vigueur.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

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