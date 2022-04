De Jabbawockeez à Simon Sinek, l'UNBrokerage met le feu aux poudres, prouvant que « tout est possible » en s'engageant à réaliser encore plus de rêves en 2022

LAS VEGAS, 11 avril 2022 /CNW/ - Au cours de son événement le plus important jamais organisé, Realty ONE Group International, une marque moderne axée sur un mode de vie adapté et motivé, et l'un des franchiseurs dont la croissance est la plus rapide au monde, a fait vibrer l'Aria Resort & Casino à Las Vegas, Nevada, cette semaine lors de son ONE SUMMIT 2022, attirant ainsi des professionnels et des franchisés passionnés de l'immobilier de 49 États et, pour la toute première fois, des participants et des représentants internationaux de huit pays.

Avec la marque Aria qui accueille la puissante marque dans la rue, les participants à l'intérieur sont à peine restés debout, époustouflés par l'encadrement d'une entreprise de premier plan, certains des meilleurs conférenciers et artistes au monde, et une image de marque comme l'immobilier n'en a jamais vu.

« Nous refusons d'organiser un congrès ordinaire; c'est une expérience inoubliable et nos professionnels ne méritent rien de moins, a déclaré Kuba Jewgieniew, chef de la direction et fondateur de Realty ONE Group. Nous savons que nous les avons inspirés et touchés, sans aucun doute dans leur esprit qu'ils sont avec la bonne marque immobilière qui peint Las Vegas et le monde entier en or. »

Pendant deux jours, des conférenciers légendaires comme Simon Sinek, le Dr Eric Thomas, « prédicateur hip-hop », Ben Nemtin, Nick Santonastasso qui intervient lors DES événements de Tony Robbins et la première médaillée d'or olympique afro-américaine des États-Unis en patinage de vitesse, a envoyé des ondes de choc dans la salle de bal en attestant de manière convaincante que tout est vraiment possible, tandis que les performances des Bella Violinists, du « mystificateur » israélien Lior Surchard, du gagnant d'America's Got Talent, Kodi Lee et de la sensation locale de Vegas, les Jabbawockeez, ont stupéfié la foule.

En tête de ce programme sensationnel de deux jours, le lancement de la nouvelle campagne de la société, #MyONEDream, dont l'objectif est de réaliser autant de rêves qui changent la vie que possible en 2022. Les participants à ONE SUMMIT ont accroché leurs plus grands rêves à un mur de rêve dans la salle de bal, et l'entreprise en a réalisé plusieurs lors de la cérémonie de clôture. #MyONEDream est la suite de l'objectif du Realty ONE Group d'ouvrir des portes et d'étendre ses efforts dans le cadre du programme ONE Cares 501(c)3, en aidant des milliers de personnes chaque année en raison de catastrophes naturelles, d'anciens combattants et d'enfants pris en charge, des partenaires comme One Tree Planted et One Girl Can et, plus récemment, l'effort massif de l'entreprise pour aider les enfants réfugiés ukrainiens.

ONE SUMMIT 2022 s'est terminé mardi avec le gala annuel BLACK & GOLD et une soirée bondée à la populaire boîte de nuit Jewel d'Aria.

L'UNBrokerage, comme on l'appelle dans l'industrie, compte maintenant plus de 17 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 45 États, à Washington D.C. et au Canada. L'entreprise ouvrira en outre des bureaux en Équateur, au Costa Rica, en Italie, à Singapour et en Espagne, en plus de son bureau sur le territoire américain de Porto Rico.

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un perturbateur de l'industrie, transformant radicalement le visage de la franchise immobilière grâce à son modèle d'affaires unique, à sa « coolture » amusante, à son infrastructure technologique et au soutien de qualité supérieure offert à ses professionnels de l'immobilier. L'entreprise a rapidement évolué et compte maintenant plus de 17 000 professionnels de l'immobilier dans 400 bureaux répartis dans 45 États américains, à Washington D.C., à Porto Rico, au Canada, en Italie, en Espagne, à Singapour et au Costa Rica. Realty ONE Group se classe dans le premier centile au pays selon REAL Trends, a été reconnue par le magazine Entrepreneur comme l'une des cinq meilleures franchises immobilières et a figuré sur la liste des entreprises à la croissance la plus rapide du Inc. 500 pendant sept années consécutives. Realty ONE Group va de l'avant et ouvre des portes, non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux propriétaires de franchises. Pour en savoir plus, visitez le site www.RealtyONEGroup.com.

