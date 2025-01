Les deux pays insulaires se classent aux 23e et 24e rangs de l'UNBrokerage

LAGUNA NIGUEL, Californie, 3 janvier 2025 /CNW/ -- Realty ONE Group International, une marque moderne axée sur le style de vie et l'un des franchiseurs à la croissance la plus rapide au monde, ajoute deux pays insulaires des Caraïbes, Bonaire et Curacao, à son réseau mondial qui couvre maintenant les États-Unis et 24 pays.

Greg Bardell, qui travaille pour Realty ONE Group depuis une décennie et qui est directeur régional pour les États du centre du littoral de l'Atlantique, détient la franchise principale pour les Caraïbes et est ravi d'ouvrir de nouveaux emplacements dans les deux îles néerlandaises.

« Greg est un véritable ambassadeur de la marque depuis la minute ONE et son leadership continue de contribuer à notre croissance internationale, a déclaré Kuba Jewgieniew, chef de la direction et fondateur de Realty ONE Group International. « Il partage notre vision d'une expansion stratégique et ciblée, et il a une véritable passion pour aider les professionnels de l'immobilier à réussir plus rapidement. »

Bardell œuvre dans le domaine de l'immobilier depuis 1990 et a été REALTOR(R) de l'année pour la Lancaster County Association of REALTORS(R) en 2022, l'année même où il a été président de l'Association. Au-delà de ses responsabilités de directeur régional, Bardell possède et exploite toujours Realty ONE Group Unlimited à Lancaster, en Pennsylvanie.

« Les bureaux de Curacao et de Bonaire ont terminé le développement des îles néerlandaises ABC, une destination populaire, en particulier pour les Américains, a déclaré M. Bardell, soulignant qu'ils ont déjà un bureau ouvert à Aruba. « Nous travaillerons stratégiquement pour ouvrir des emplacements d'ici l'été prochain et nous sommes impatients que les clients et les agents immobiliers fassent l'expérience de Realty ONE Group.

Realty ONE Group International s'est classée au premier rang des franchiseurs immobiliers pour la troisième année consécutive sur la liste hautement concurrentielle 2024 de Franchise 500®. La seule marque de style de vie moderne de l'industrie compte maintenant plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 450 emplacements dans 49 États américains, à Washington D.C., et dans 24 pays et territoires supplémentaires.

Pour en savoir plus, visitez www.OwnAOne.com.

À propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques de style de vie à la croissance la plus rapide, moderne et axée sur la raison d'être dans le domaine de l'immobilier dont le SEUL but est d'ouvrir des portes partout dans le monde - UNE maison, UN rêve, UNE vie à la fois. L'organisation est rapidement passée à plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 450 emplacements dans 24 pays et territoires grâce à son modèle d'affaires éprouvé, ses maisons de courtage à service complet, son COOLTURE dynamique, son encadrement commercial supérieur par l'entremise de ONE University, soutien exceptionnel et sa technologie exclusive, zONE. Realty ONE Group International a été nommée la marque immobilière numéro UN par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives et continue d'aller de l'avant, ouvrant des portes non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux propriétaires de franchises. Pour en savoir plus, visitez www.RealtyONEGroup.com.

