L'UNBrokerage cherche à ouvrir des sites dynamiques dans plusieurs régions du Mexique, en association avec des partenaires d'affaires influents et renommés

LAGUNA NIGUEL, Californie, 16 septembre 2025 /CNW/ - Realty ONE Group International, une marque moderne axée sur les nouvelles tendances et l'un des franchiseurs immobiliers affichant la croissance la plus rapide à l'échelle mondiale, a trouvé un partenaire ambitieux et très réputé à qui céder sa franchise dans le centre/sud de Mexico. Cette opération devrait confirmer la position du Mexique comme l'UN des pays moteurs les plus récents dans le contexte de l'expansion mondiale du franchiseur à la mode.

Salvador Zamudio est un entrepreneur aguerri et un professionnel de haut niveau en Amérique latine. Il s'est bâti une réputation autour de sa recherche de biens non traditionnels et d'exception, ainsi que de sa passion pour les possibilités d'affaires innovantes.

« Notre relation avec Salvador s'est nouée de manière immédiate en raison de son talent, de son ambition, de son expérience et de son désir absolu de faire passer le secteur immobilier au niveau supérieur à Mexico », a déclaré Kuba Jewgieniew, directeur général et fondateur de Realty ONE Group International. « Son engagement à toute épreuve au service des valeurs de notre famille ONE, combiné à sa compréhension approfondie du marché immobilier mexicain, propulsera notre croissance dans une région véritablement dynamique et riche en occasions. »

La carrière entrepreneuriale de M. Zamudio a commencé dès l'école secondaire, où il vendait des parfums et des cosmétiques importés, puis s'est rapidement étendue au droit, au conseil aux entreprises et au financement de projets à travers l'Amérique latine. Aujourd'hui, il se concentre sur l'immobilier résidentiel de luxe, qui l'attire naturellement vers la marque en vogue ONE LUXE de Realty ONE Group, tout en s'efforçant d'élargir les réseaux de chaînes d'approvisionnement entre les États-Unis et l'Amérique latine.

« J'ai vu en Realty ONE Group une excellente occasion de proposer à Mexico une marque dynamique et moderne ainsi qu'une nouvelle COOLTURE stimulante (cool + culture) », a expliqué M. Zamudio. « C'est aussi une chance pour les professionnels de l'immobilier de lancer des carrières brillantes, et j'ai hâte que ces talents nous rejoignent. »

M. Zamudio est l'un des nombreux franchisés-maîtres de Realty ONE Group au Mexique qui ouvrent de nouveaux bureaux en Basse-Californie, dans le nord du Mexique et dans la péninsule du Yucatán.

La marque immobilière Realty ONE Group occupe pour la quatrième année consécutive la première place sur la prestigieuse liste 2025 Franchise 500® d'Entrepreneur. La marque compte aujourd'hui plus de 450 bureaux et plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans 49 États américains ainsi que 27 pays et territoires.

Pour en savoir plus, consultez www.OwnAOne.com ou www.join.realtyonegroup.com .

À propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques modernes axées sur les nouvelles tendances de l'immobilier qui affiche la croissance la plus rapide à l'échelle mondiale. Son objectif est d'ouvrir ses portes dans le monde entier : « ONE home, ONE dream, ONE life at a time » (« À la fois UNE maison, UN rêve et UNE vie »). L'organisation s'est rapidement développée pour rassembler plus de 20 000 professionnels de l'immobilier sur plus de 450 sites à travers 27 pays et territoires grâce à son modèle d'entreprise éprouvé, ses courtiers à service complet, sa COOLTURE dynamique, son coaching d'affaires de haut niveau par l'intermédiaire de la ONE University, son soutien exceptionnel et sa technologie exclusive, zONE. La marque immobilière Realty ONE Group International a été désignée numéro UN (number ONE) par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives et poursuit son essor en ouvrant ses portes, non seulement pour ses clients, mais aussi pour les professionnels de l'immobilier et les franchisés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.RealtyONEGroup.com .

