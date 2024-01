LAS VEGAS, 11 janvier 2024 /CNW/ -- Realty ONE Group, une marque moderne axée sur le style de vie et l'un des franchiseurs dont la croissance est la plus rapide au monde, a continué de peindre le monde en or l'an dernier malgré un marché immobilier instable, ouvrant de nouveaux établissements sur de nouveaux marchés partout dans le monde.

Le franchiseur international basé à Las Vegas a effectué plus de 87 000 transactions immobilières l'an dernier, pour une valeur de plus de 33,7 milliards de dollars de maisons vendues dans une économie naissante. L'entreprise a également vendu 81 nouvelles franchises, alors que Realty ONE Group continue de trouver des partenaires stratégiques et passionnés pour étendre la marque partout dans le monde.

« Notre marque de style de vie exceptionnel, l'accueil de COOLTURE (cool + culture) et les meilleurs conseils d'affaires de l'industrie nous permettent de nous surpasser, peu importe le marché ou l'économie, a déclaré Kuba Jewgieniew chef de la direction et fondateur de Realty ONE Group. Nos professionnels sont les meilleurs de l'industrie parce qu'ils ont une attitude positive et qu'ils dirigent avec leur cœur. C'est la raison pour laquelle ils réussissent mieux plus rapidement. »

Le UNBrokerage, comme on l'appelle dans l'industrie, compte plus de 19 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 19 pays et territoires, et plus récemment au Belize et en Argentine. Bien que l'accent soit mis sur l'aide aux acheteurs et aux vendeurs du monde entier, Realty ONE Group s'efforce également d'avoir un impact sur les gens et les collectivités partout dans le monde. En 2023, plus de 200 000 personnes ont fait du bénévolat et des dons par l'entremise de son volet 501(c)3 de bienfaisance ONE Cares.

Realty ONE Group continue également de doubler son offre d'éducation et de formation dans le cadre de son programme exclusif ONE University (ONE.U) d'accompagnement en affaires et de ses professionnels qui ont suivi plus de 32 000 cours pendant l'année. Ils ont également profité de la plateforme exclusive de l'organisation, zONE, et d'autres technologies qui les ont aidés à faire plus d'affaires. Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles, pour une deuxième année consécutive, Realty ONE Group s'est classée au premier rang des franchiseurs immobiliers sur la liste hautement concurrentielle Franchise 500® du magazine Entrepreneur.

À propos de Realty ONE Group

Realty ONE Group est l'une des marques de mode de vie moderne dont la croissance est la plus rapide dans le secteur de l'immobilier et a UN but, celui d'ouvrir des portes partout dans le monde - UNE maison, UN rêve, UNE vie à la fois. L'organisation est rapidement passée à plus de 19 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 emplacements dans 19 pays et territoires en raison de son modèle d'affaires éprouvé, de ses maisons de courtage à service complet, de sa COOLTURE dynamique, de son encadrement supérieur par l'entremise de ONE University, de son soutien exceptionnel et de sa technologie brevetée, zONE. Realty ONE Group a été nommé la marque immobilière numéro UN par le magazine Entrepreneur pendant deux années consécutives et continue de prendre de l'ampleur, ouvrant des portes non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux propriétaires de franchises. Pour en savoir plus, visitez le www.RealtyONEGroup.com.

