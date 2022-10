LAS VEGAS,, 27 octobre 2022 /CNW/ - Realty ONE Group, une marque moderne axée sur le style de vie et l'UN des franchiseurs dont la croissance est aujourd'hui la plus rapide, poursuit sur sa lancée et prend de l'expansion à l'échelle nationale et internationale, malgré les difficultés que traversent les économies américaine et mondiale.

La puissance immobilière mondiale a vendu plus de 66 franchises et ouvert 67 nouveaux emplacements cette année seulement, augmentant de 22 % le nombre de bureaux de Realty ONE Group ouverts depuis le début de l'année. De plus, le franchiseur a ouvert les portes de nouveaux emplacements en Espagne, au Costa Rica et au Portugal, tout en annonçant récemment le lancement de ses activités en Bolivie, le neuvième pays ou territoire où il a une présence. Alors que d'autres marques nationales perdent des agents, les professionnels de l'immobilier se joignent quotidiennement au réseau en expansion de Realty ONE Group.

« Alors que d'autres se sentent découragés en cette période difficile, nous doublons et triplons nos efforts pour offrir un accompagnement en affaires à nos professionnels de l'immobilier afin qu'ils puissent mener leur carrière à bien et trouver des occasions de réussite, a déclaré Kuba Jewgieniew , chef de la direction et fondateur de Realty ONE Group. Au-delà de notre offre de classe mondiale, de premier plan et la meilleure de sa catégorie, nous bâtissons un réseau de leaders et d'agents d'élite qui se réveillent chaque jour avec la bonne mentalité pour réussir, quoi qu'il arrive. »

Cette année, Realty ONE Group a été classé parmi les 100 meilleures franchises résistantes à la récession par la firme Franchise Business Review. L'entreprise s'est également hissée au premier rang des franchiseurs immobiliers en 2022 dans le palmarès hautement convoité du Franchise 500(R) du magazine Entrepreneur. Forte de son approche du « Tous pour UN », l'entreprise et ses filiales ont fait une différence dans la vie d'environ 150 000 personnes déjà cette année, donnant près de 128 810 $ dans le cadre de ses programmes et initiatives ONE Cares.

L'UNBrokerage, comme on l'appelle dans l'industrie, a accueilli ses dirigeants courtiers/propriétaires et gestionnaires de partout aux États-Unis et à l'étranger à l'occasion de l'édition 2022 de son séminaire qui a eu lieu la deuxième semaine d'octobre à Austin, au Texas. L'entreprise a fait un don de 11 111 $ par l'entremise de ONE Cares 501(c).3 à l'organisme local sans but lucratif Mobile Loaves & Fishes, pour aider les sans-abri.

Realty ONE Group compte maintenant plus de 18 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États, à Washington DC, à Porto Rico et aussi maintenant en Bolivie, au Canada, au Costa Rica, en Équateur, en Italie, au Portugal, à Singapour et en Espagne.

Pour en savoir plus, visitez le site www.OwnAOne.com .

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un perturbateur de l'industrie, transformant radicalement le visage de la franchise immobilière grâce à son modèle d'affaires unique, à sa « coolture » amusante, à son infrastructure technologique et au soutien de qualité supérieure offert à ses professionnels de l'immobilier. L'entreprise a rapidement évolué et compte maintenant plus de 18 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États américains, à Washington DC, à Porto Rico, en Bolivie, au Canada, au Costa Rica, en Équateur, en Italie, au Portugal, en Espagne et à Singapour. Realty ONE Group se classe dans le premier centile au pays selon REAL Trends, a été reconnue par le magazine Entrepreneur comme la marque immobilière numéro UN. Realty ONE Group prend les devants en ouvrant des portes non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, visitez le site www.RealtyONEGroup.com.

