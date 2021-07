Realty ONE Group ouvre de nouveaux bureaux à un rythme record au deuxième trimestre

UNBrokerage enregistre une croissance encore plus impressionnante au premier semestre de 2021

LAS VEGAS, 8 juillet 2021 /CNW/ - Realty ONE Group, une marque moderne axée sur le style de vie et UN des franchiseurs dont la croissance est la plus rapide aujourd'hui, enregistre une croissance exceptionnelle au premier semestre de 2021, avec un volume de ventes en hausse de près de 100 % par rapport à l'année dernière et l'ouverture de nouveaux bureaux à un rythme record, en hausse de près de 200 % rien qu'au cours du deuxième trimestre.

« Nous avons investi des sommes considérables pour nous assurer d'obtenir de nouveaux bureaux et de les ouvrir rapidement et efficacement afin de stimuler le succès de nos courtiers/propriétaires et de nos professionnels de l'immobilier de Realty ONE Group, a déclaré Kuba Jewgieniew, chef de la direction et fondateur de Realty ONE Group. Et c'est leur succès qui fait en sorte que l'industrie continue d'en parler, qui alimente notre croissance substantielle, qui nourrit notre " COOLTURE " et qui ouvre de nouvelles portes à autant de personnes au sein de Realty ONE Group et des collectivités du monde entier. »

UNBrokerage, comme on l'appelle dans l'industrie, indique également que le nombre de transactions a augmenté de 61 % au deuxième trimestre (54 % sur 12 mois), et que le nombre de nouveaux professionnels de l'immobilier a augmenté de 25 % par rapport à l'année précédente, 3 336 personnes s'étant jointes à Realty ONE Group cette année. L'entreprise a également vendu 46 nouvelles franchises cette année, annonçant au cours des derniers mois qu'elle s'établirait également à Singapour et en Espagne.

« Au-delà des chiffres, nous continuons de trouver les bons partenaires d'affaires qui croient en notre modèle d'affaires, notre marque et notre " COOLTURE " et, ensemble, nous ne faisons que renforcer notre réseau mondial », a déclaré Vinnie Tracey, président de Realty ONE Group.

UNBrokerage compte plus de 16 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 300 bureaux répartis dans 45 États américains, à Washington D.C. et au Canada, et vient tout juste d'annoncer la vente de droits d'accès à l'enseigne à Singapour et en Espagne. Signe de son attrait et de sa croissance record, l'entreprise a été classée parmi les 50 meilleures franchises pour les femmes par la Franchise Business Review et est une fois de plus la première marque immobilière entièrement à commission du classement des franchises à la croissance la plus rapide en 2021 du magazine Entrepreneur.

Pour en savoir plus, visitez le site www.OwnAOne.com .

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un perturbateur de l'industrie, transformant radicalement le visage de la franchise immobilière grâce à son modèle d'affaires unique, à sa « coolture » amusante, à son infrastructure technologique et au soutien de qualité supérieure offert à ses professionnels de l'immobilier. L'entreprise a rapidement évolué et compte maintenant plus de 16 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 300 bureaux répartis dans 45 États américains, à Washington D.C. et au Canada. Realty ONE Group se classe dans le premier centile au pays selon REAL Trends, a été reconnue par le magazine Entrepreneur comme l'une des cinq meilleures franchises immobilières et a figuré sur la liste des entreprises à la croissance la plus rapide du Inc. 500 pendant sept années consécutives. Realty ONE Group va de l'avant et ouvre des portes, non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux propriétaires de franchises. Pour en savoir plus, visitez le site www.RealtyONEGroup.com .

