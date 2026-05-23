Newsweek nomme la marque mondiale en pleine croissance dans sa liste 2026 des meilleurs lieux de travail aux États-Unis pour la confiance

LAGUNA NIGUEL, Californie, 23 mai 2026 /CNW/ - Realty ONE Group International, une marque de style de vie moderne axée et l'une des franchises familiales à la croissance la plus rapide au monde, est la seule marque immobilière mondiale nommée au palmarès Newsweek 2026 des meilleurs lieux de travail aux États-Unis pour la confiance.

Cette annonce revêt une importance encore plus grande compte tenu de la consolidation dans le secteur de l'immobilier, des études démontrant que trois personnes sur quatre accordent la plus grande valeur à des marques qui renforcent leur sentiment de sécurité personnelle, de stabilité et de sécurité.

« Dans l'immobilier, la confiance est la base de tout et nous consacrons chaque jour à l'instaurer en restant fidèles à nos 6C et en nous engageant fermement à ce que chaque personne compte », déclare Kuba Jewgieniew, chef de la direction et fondateur de Realty ONE Group International. « Les gens se joignent à notre ONE Family parce qu'ils recherchent l'espoir, la sécurité personnelle et la solidarité, une philosophie que l'on appelle ONEness, dans une ère de changements perturbateurs. Nous serons toujours cette destination de confiance, dans laquelle chacun peut se faire entendre. »

Realty ONE Group est la seule marque immobilière mondiale sur la liste qui, selon Newsweek, met en valeur les marques qui accordent la priorité à l'intégrité, à l'équité et à la communication ouverte, créant des milieux de travail dynamiques et accueillants partout dans le monde.

L'UNBrokerage, comme on l'appelle dans le secteur, poursuit sa trajectoire mondiale ascendante, enregistrant une croissance organique importante à un moment où l'immobilier connaît de plus en plus de changements.

« Ce classement est crucial pour les chercheurs d'emploi qui veulent s'assurer que leur prochain employeur est aussi engagé envers l'intégrité qu'envers l'innovation », déclare Jennifer H. Cunningham, rédactrice en chef de Newsweek.

Le succès renouvelé de Realty ONE Group International repose sur ses systèmes commerciaux exclusifs, son encadrement et son soutien complets, son image audacieuse de marque axée sur le style de vie et son approche COOLTUREMD axée sur l'humain qui lui permet de se démarquer des modèles immobiliers traditionnels. Comptant plus de 20 000 spécialistes de l'immobilier répartis dans plus de 450 sites et près de 30 pays et territoires, la marque continue de renforcer sa présence mondiale tout en demeurant fidèle à sa mission de changer des vies grâce à l'immobilier.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://www.realtyonegroup.com/ et https://www.newsweek.com/.

À propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques modernes axées sur les nouvelles tendances de l'immobilier qui affiche la croissance la plus rapide à l'échelle mondiale. Son objectif est d'ouvrir des portes dans le monde entier : « UNE maison, UN rêve et UNE vie à la fois ». L'entreprise est rapidement passée à plus de 20 000 spécialistes de l'immobilier dans plus de 450 sites répartis dans près de 30 pays et territoires grâce à son modèle d'affaires éprouvé, ses sociétés de courtage à services complets, sa COOLTURE dynamique, son coaching commercial supérieur par l'entremise de ONE University, son soutien exceptionnel et sa technologie exclusive, ZONE. Realty ONE Group International a été nommé à la première place des entreprises immobilières par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives et poursuit son essor en ouvrant ses portes, non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, visitez www.RealtyONEGroup.com.

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SOURCE Realty ONE Group

CONTACT : Cory Vasquez, [email protected]