L'UNBrokerage poursuit sa dynamique mondiale et obtient cette reconnaissance pour son expansion rapide au-delà des frontières américaines

LAGUNA NIGUEL, Californie, 25 mars 2026 /CNW/ - Realty ONE Group International, une marque de style de vie moderne axée sur les objectifs et l'une des franchises à la croissance la plus rapide au monde, a été nommé au palmarès des franchises internationales à la croissance la plus rapide de 2026 par le magazine Entrepreneur, reconnaissant l'expansion prometteuse et accélérée de la marque sur les marchés mondiaux.

Realty ONE Group nommé parmi les franchises internationales à la croissance la plus rapide (PRNewsfoto/Realty ONE Group)

Plus important encore, ce prestigieux classement reconnaît les marques qui non seulement se développent à l'échelle mondiale, mais qui le font aussi grâce à des systèmes durables et à un solide soutien aux franchisés.

« Cette reconnaissance reflète ce que notre famille mondiale ONE sait déjà : nous construisons quelque chose de si spécial, cela résonne au-delà des frontières », déclare Kuba Jewgieniew, fondateur et chef de la direction de Realty ONE Group International. « Notre croissance à l'échelle internationale n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un modèle audacieux et moderne et d'une marque qui permet aux entrepreneurs du monde entier de voir les choses en grand. »

UNE CROISSANCE MONDIALE TIRÉE PAR UN MODÈLE MODERNE

Avec plus de 20 000 professionnels de l'immobilier et plus de 450 emplacements répartis dans près de 30 pays et territoires, Realty ONE Group continue d'accroître sa présence tout en maintenant l'uniformité de l'expérience de marque et l'excellence opérationnelle.

L'expansion internationale de Realty ONE Group a été alimentée par sa combinaison unique des 6C :

une identité de marque audacieuse et axée sur le style de vie

COACHING - Systèmes complets d'encadrement et de soutien

CONNECT - Technologie exclusive, y compris sa plateforme zONE

COOLTURE - Un COOLTURE MD axé sur les gens qui se traduit dans toute la culture

axé sur les gens qui se traduit dans toute la culture COMMISSION - Un modèle de franchise éprouvé conçu pour l'extensibilité

CARE - Qu'il s'agisse de clients, de collègues ou de partenaires, nous dirigeons avec respect, compassion et gentillesse.

COMMUNITY - Nous soutenons les communautés que nous servons et les gens qui nous entourent.

Cette plus nouvelle reconnaissance vient consolider la dynamique de Realty ONE Group. La marque obtient régulièrement les meilleurs classements en matière de croissance, d'innovation et de rendement des franchises. Chez Realty ONE Group, la croissance ne se limite pas aux chiffres : nous créons avant tout des opportunités.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://www.realtyonegroup.com/ ou https://www.newsweek.com/.

À propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques de mode de vie les plus dynamiques et modernes dans le secteur immobilier, dont l'objectif est d'ouvrir des portes dans le monde entier : une maison, un rêve, une vie à la fois. L'entreprise est rapidement passée à plus de 20 000 spécialistes de l'immobilier dans plus de 450 sites répartis dans près de 30 pays et territoires grâce à son modèle d'affaires éprouvé, ses sociétés de courtage à services complets, sa COOLTURE dynamique, son coaching commercial supérieur par l'entremise de ONE University, son soutien exceptionnel et sa technologie exclusive, ZONE. Realty ONE Group International a été nommé à la première place des entreprises immobilières par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives et poursuit son essor en ouvrant ses portes, non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, visitez www.RealtyONEGroup.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2941546/Realty_ONE_Group__named_a_Fastest_Growing_International_Franchise.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/5881638/realty_one_group___logo.jpg

SOURCE Realty ONE Group

CONTACT : Cory Vasquez, [email protected]