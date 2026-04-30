L'entreprise familiale, n°1 du secteur immobilier à la croissance la plus rapide au niveau mondial, prouve pourquoi Wall Street ne peut rivaliser avec le cœur et l'âme

LAGUNA NIGUEL, Californie, 30 avril 2026 /CNW/ - Le secteur immobilier est à un point de rupture. Alors que les acteurs de Wall Street et les conglomérats d'entreprises se démènent pour consolider le secteur, Realty ONE Group International fait monter la pression. Aujourd'hui, l'organisation confirme son statut de franchise familiale la plus grande et à la croissance la plus rapide au monde, avec un message clair : l'échelle n'est rien sans âme.

Bien que le raz-de-marée de fusions, d'acquisitions et de restructurations d'entreprises de haut vol puisse indiquer une tendance vers l'échelle et l'efficacité, il soulève surtout des questions sur l'indépendance, la culture et le choix des professionnels et des entrepreneurs de l'immobilier.

LA MAGIE DE LA COOLTURE

Pour le fondateur et chef de la direction, Kuba Jewgieniew, le secret d'une domination mondiale explosive ne se trouve pas dans une feuille de calcul - il se trouve dans LA COOLTURE (Cool + Culture) de Realty ONE Group.

« Wall Street fait dans les transactions froides ; nous faisons de la magie », déclare Jewgieniew. « Le cœur et l'âme de cette entreprise sont notre COOLTURE. C'est l'énergie qui attire les meilleurs dans le secteur. Vous ne pouvez pas fabriquer cela dans une salle de conférence, et vous ne pouvez certainement pas le trouver dans un manuel d'entreprise. La COOLTURE est la raison pour laquelle nous gagnons. »

UN HÉRITAGE DE CRÉDIBILITÉ : LE TITAN DE RE/MAX DEPUIS 35 ANS

En plus d'une équipe de direction dynamique, Realty ONE Group s'appuie sur des décennies d'expérience et la crédibilité inégalée de Vinnie Tracey, président émérite de Realty ONE Group et ancien président de RE/MAX.

« J'ai vu chaque cycle, chaque fusion et chaque nouvelle révolution au cours des 50 dernières années », déclare Tracey. « Le succès de toute marque dépend du leadership et de la vision. Ce que nous construisons ici avec la COOLTURE, c'est l'avenir. Nous accordons la priorité à l'entrepreneur et à l'agent en veillant à ce qu'ils aient le choix et la liberté nécessaires pour gagner. »

Connu sous le nom d'UNBrokerage pour son approche visionnaire du secteur immobilier, Realty ONE Group est fier de rester une entreprise familiale axée sur les entrepreneurs, avec une présence mondiale croissante dans près de 30 pays. La marque a bâti sa réputation sur une approche audacieuse et moderne qui accorde la priorité à la liberté, au soutien, à la commission DE 100 % et à un sentiment profond d'être UNE famille et UNE communauté.

« Il est important de connaître l'industrie de l'immobilier, c'est sûr. Mais le fait d'être un franchiseur et un partenaire stratégique pour les entrepreneurs qui veulent des lieux axés sur la culture et qui soutiennent un agent à chaque étape de sa carrière comporte certaines nuances », déclare Tracey. « Realty ONE Group est le gagnant évident de l'avenir. »

Realty ONE Group continue d'attirer les agents, les équipes et les propriétaires de franchises les plus performants au monde qui cherchent une solution en phase avec les valeurs dans une industrie de plus en plus consolidée.

Comptant 20 000 spécialistes de l'immobilier répartis dans plus de 450 sites et près de 30 pays et territoires, la marque continue de renforcer sa présence mondiale tout en demeurant fidèle à sa mission de changer des vies grâce à l'immobilier.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site https://www.realtyonegroup.com/.

À propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques de mode de vie les plus dynamiques et modernes dans le secteur immobilier, dont l'objectif est d'ouvrir des portes dans le monde entier : une maison, un rêve, une vie à la fois. L'entreprise est rapidement passée à plus de 20 000 professionnels de l'immobilier sur plus de 450 sites répartis dans près de 30 pays et territoires en raison de son modèle d'affaires éprouvé, de ses maisons de courtage à services complets, de son dynamisme de COOLTURE, de son niveau supérieur en coaching d'affaires par l'entremise de ONE University, de son soutien exceptionnel et de sa technologie propriétaire, zONE. Realty ONE Group International a été nommé à la première place des entreprises immobilières par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives et poursuit son essor en ouvrant ses portes, non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, visitez www.RealtyONEGroup.com.

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SOURCE Realty ONE Group

CONTACT : Cory Vasquez, [email protected]