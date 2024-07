La plateforme complète d'encadrement offre une formation d'élite afin que les professionnels de Realty ONE Group puissent connaître plus de succès plus rapidement

LAGUNA NIGUEL, Californie, 16 juillet 2024 /CNW/ - Realty ONE Group International, une marque moderne axée sur le style de vie et l'un des franchiseurs à la croissance la plus rapide au monde, annonce le lancement de ONE Coaching, l'une des offres d'encadrement les plus complètes dans le domaine de l'immobilier.

ONE Coaching, par ONE University (ONE.U), offre une foule de nouveaux programmes d'encadrement d'élite ciblant chaque professionnel de l'immobilier, chaque équipe et chaque propriétaire de franchise à chaque étape de leur carrière. Realty ONE Group continue d'investir massivement dans l'encadrement des affaires par l'entremise de ONE.Afin que leurs professionnels de l'immobilier connaissent plus de succès plus rapidement, peu importe le cycle de marché, la conjoncture économique et les vents contraires qui surprennent l'industrie.

« Nous connaissons nos professionnels mieux qu'anyONE et nous nous concentrons entièrement sur leur réussite, a déclaré Kuba Jewgieniew, chef de la direction et fondatrice de Realty ONE Group International. ONE Coaching leur offre toutes les occasions de se perfectionner et de générer plus d'affaires afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs.

L'équipe d'encadrement de Realty ONE Group, qui compte des décennies d'expérience dans l'industrie, a créé et offrira ces programmes pour aider les professionnels de Realty ONE Group à générer plus d'affaires, à créer et à gérer des équipes et à accroître leur productivité.

« Ces programmes sont conçus pour les conducteurs de notre entreprise, qui investissent continuellement en eux-mêmes et dans leur entreprise, a déclaré Kathy Baker, chef de l'encadrement et figure de proue de l'industrie.

ONE Les programmes d'encadrement offerts par l'entremise de la plateforme comprennent ce qui suit et, dans la plupart des cas, comprennent l'encadrement de suivi par équipe pour l'apprentissage continu et la responsabilisation :

Lancement rapide de RevUP 2.0 - Faites plus au cours de vos premières années dans l'immobilier

LevelUP - Faites passer votre carrière dans l'immobilier au niveau supérieur

TeamUP - bâtir et gérer une équipe immobilière très performante

CoachUP - vous donne les moyens de réussir en tant que coach immobilier

Certification ONE Mentor - créer des changements positifs en tant que mentor professionnel

RecruitUP 2.0 - maîtrisez vos capacités en tant que recruteur de professionnels de l'immobilier de premier plan

Realty ONE Group International s'est classée au premier rang des franchiseurs immobiliers pour la troisième année consécutive sur la liste hautement concurrentielle 2024 de Franchise 500®. La seule marque moderne de style de vie de l'industrie compte maintenant plus de 19 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 emplacements dans 49 États américains, à Washington D.C. et dans 20 autres pays et territoires.

Pour en savoir plus, visitez www.OwnAOne.com.

À propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques de style de vie à la croissance la plus rapide, moderne et axée sur la raison d'être dans le domaine de l'immobilier dont le SEUL but est d'ouvrir des portes partout dans le monde - UNE maison, UN rêve, UNE vie à la fois. L'organisation est rapidement passée à plus de 19 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 emplacements dans 20 pays et territoires grâce à son modèle d'affaires éprouvé, ses maisons de courtage à service complet, son COOLTURE dynamique, son encadrement commercial supérieur par l'entremise de ONE University, soutien exceptionnel et sa technologie exclusive, zONE. Realty ONE Group International a été nommée la marque immobilière numéro UN par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives et continue d'aller de l'avant, ouvrant des portes non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux propriétaires de franchises. Pour en savoir plus, visitez www.RealtyONEGroup.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2462773/Realty_ONE_Group_ONE_Coaching.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/4815103/realty_one_group___logo.jpg

SOURCE Realty ONE Group

PERSONNE-RESSOURCE : Cory Vasquez, [email protected]