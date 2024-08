UNBrokerage de Real Estate prospère grâce à son modèle de commission à 100 % et à son audace,

Dynamic COOLTURE attirera des amateurs enthousiastes aux États-Unis et dans 20 pays

LAGUNA NIGUEL, Californie, 23 août 2024 /CNW/ - Realty ONE Group International, une marque moderne axée sur le style de vie et l'un des franchiseurs à la croissance la plus rapide au monde, tout juste plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans le monde, alors que la popularité de la marque continue d'augmenter grâce à son modèle de commission de 100 % et à son offre complète d'encadrement, de soutien, d'outils et de marketing.

En seulement deux ans et dans un marché de l'habitation difficile, UNBrokerage a connu une croissance organique, passant de deux emplacements dans deux pays à vingt pays dans le monde, avec de nouveaux propriétaires de franchises qui ouvrent rapidement des emplacements alimentés par COOLTURE dans les principaux marchés.

« Nous entrons dans une nouvelle ère du ONE - grâce à l'unité et à l'unité, nous obtenons plus de succès plus rapidement, a déclaré Kuba Jewgieniew, chef de la direction et fondatrice de Realty ONE Group International. « Avec les changements historiques dans le secteur de l'immobilier, notre modèle éprouvé et gagnant et COOLTURE alimenteront notre croissance maintenant et à l'avenir plus que jamais! »

La croissance de Realty ONE Group International s'accélère, car la marque a accueilli 1 200 professionnels de l'immobilier dans dix succursales en Floride cette semaine. MVP a été une maison de courtage indépendante prospère à la recherche de plus de valeur et de soutien pour ses ambitieux REALTORS(R) et a rapidement constaté que le modèle du franchiseur et les offres de services complets sont faciles à utiliser. Le passage à Realty ONE Group MVP s'est déroulé sans heurts et s'inscrit dans une tendance croissante que le secteur perçoit, alors que de plus en plus de courtiers et de professionnels de l'immobilier considèrent Realty ONE Group comme le modèle de courtage gagnant et la marque réelle de l'avenir.

Realty ONE Group International s'est classée au premier rang des franchiseurs immobiliers pour la troisième année consécutive sur la liste hautement concurrentielle 2024 de Franchise 500® list. La seule marque moderne de style de vie de l'industrie compte maintenant plus de 19 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 emplacements dans 49 États américains, à Washington D.C. et dans 20 autres pays et territoires.

Pour en savoir plus, visitez www.OwnAOne.com.

À propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques de style de vie à la croissance la plus rapide, moderne et axée sur la raison d'être dans le domaine de l'immobilier dont le SEUL but est d'ouvrir des portes partout dans le monde - UNE maison, UN rêve, UNE vie à la fois. L'organisation est rapidement passée à plus de 19 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 emplacements dans 20 pays et territoires grâce à son modèle d'affaires éprouvé, ses maisons de courtage à service complet, son COOLTURE dynamique, son encadrement commercial supérieur par l'entremise de ONE University, soutien exceptionnel et sa technologie exclusive, zONE. Realty ONE Group International a été nommée la marque immobilière numéro UN par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives et continue d'aller de l'avant, ouvrant des portes non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux propriétaires de franchises. Pour en savoir plus, visitez www.RealtyONEGroup.com.

