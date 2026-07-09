REALTY ONE GROUP FAIT SON ENTRÉE EN MONGOLIE

L'UNBrokerage renforce sa dynamique mondiale et s'étend à son 26e pays avec un leadership audacieux à Oulan-Bator Ulaanbaatar

LAGUNA NIGUEL, Californie, 9 juillet 2026 /CNW/ - Realty ONE Group International, une marque de style de vie moderne axée sur les objectifs et l'une des franchises à la croissance la plus rapide au monde, a officiellement vendu les droits de franchise à son plus récent pays, la Mongolie. L'UNBrokerage apporte son arsenal complet, à savoir son modèle d'affaires éprouvé axé sur les agents, sa COOLTURE® contagieuse et sa structure à 100 % basée sur les commissions, directement en Asie centrale.

Un acteur pionnier à Oulan-Bator : dirigé par une équipe de direction axée sur l'impact et ayant fait ses preuves en matière de croissance stratégique, de finance et de développement de marchés à grande échelle.

« Enkhbat et Enkhtur sont le prochain duo moteur de Realty ONE Group et nous sommes ravis de les accueillir, ainsi que toute l'équipe mongole, au sein de la famille ONE », déclare Kuba Jewgieniew, CEO et fondateur de Realty ONE Group International. « En combinant leadership éprouvé et maîtrise financière avec un succès immobilier avéré, ils représentent les catalyseurs parfaits pour concrétiser notre modèle perturbateur axé sur les agents en Asie centrale. L'UNBrokerage ne connaît pas de frontières, et cette équipe de rêve s'apprête à faire des merveilles en Mongolie ! »

Présentation de l'équipe de direction

L'expansion est menée par deux des dirigeants les plus éminents de Mongolie, combinant la stratégie d'entreprise à l'expertise immobilière locale :

Enkhbat Enkhjargal : Enkhjargal est un chef d'entreprise accompli qui possède une vaste expérience en marketing, en vente et en développement de marques. Après avoir occupé des postes de direction chez APU JSC et TESO Group, Enkhjargal stimulera la croissance stratégique, le développement de la marque, le marketing et l'expansion des sous-franchises, en dirigeant le lancement officiel de la marque Realty ONE Group sur le marché mongol.

Enkhjargal est un chef d'entreprise accompli qui possède une vaste expérience en marketing, en vente et en développement de marques. Après avoir occupé des postes de direction chez APU JSC et TESO Group, Enkhjargal stimulera la croissance stratégique, le développement de la marque, le marketing et l'expansion des sous-franchises, en dirigeant le lancement officiel de la marque Realty ONE Group sur le marché mongol. Enkhtur Chuluunbat : Chuluunbat possède une solide expérience en finance, en leadership d'entreprise et en immobilier au sein de Realty ONE Group Mongolia. Après une brillante carrière dans le secteur bancaire, y compris un poste de direction à la Credit Bank, il est passé dans le secteur immobilier, avant d'obtenir les plus grandes distinctions de l'industrie et de prestigieuses certifications internationales. En tant que fondateur de High Pros LLC, il dirige actuellement une équipe de plus de 30 agents. Chez Realty ONE Group Mongolia, Chuluunbat supervisera les opérations, la croissance des agents et la stratégie financière.

Le succès continu de Realty ONE Group International repose sur ses systèmes d'affaires exclusifs, son encadrement et son soutien complets, sa marque audacieuse axée sur le style de vie et son système COOLTURE® qui lui permet de se démarquer des modèles immobiliers traditionnels. Comptant plus de 20 000 spécialistes de l'immobilier répartis dans plus de 450 sites et près de 30 pays et territoires, la marque continue de renforcer sa présence mondiale tout en demeurant fidèle à sa mission de changer la donne grâce à l'immobilier.

Pour en savoir plus, visitez https://www.realtyonegroup.com/

À propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques de mode de vie les plus dynamiques et modernes dans le secteur immobilier, dont l'objectif est d'ouvrir des portes dans le monde entier : une maison, un rêve, une vie à la fois. L'entreprise est rapidement passée à plus de 20 000 spécialistes de l'immobilier dans plus de 450 sites répartis dans près de 30 pays et territoires grâce à son modèle d'affaires éprouvé, ses sociétés de courtage à services complets, sa COOLTURE dynamique, son coaching commercial supérieur par l'entremise de ONE University, son soutien exceptionnel et sa technologie exclusive, ZONE. Realty ONE Group International a été nommé à la première place des entreprises immobilières par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives et poursuit son essor en ouvrant ses portes, non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, visitez www.RealtyONEGroup.com.

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SOURCE Realty ONE Group

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