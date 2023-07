Appuyée par sa marque et sa COOLTURE uniques, l'UNBrokerage fait une fois de plus partie des 200 meilleurs franchiseurs mondiaux en 2023

LAS VEGAS, 21 juillet 2023 /CNW/ - Realty ONE Group, une marque moderne axée sur le style de vie et l'une des franchises dont la croissance est la plus rapide au monde, a une fois de plus été nommée au palmarès des meilleures franchises mondiales du magazine Entrepreneur en 2023, ce qui témoigne que sa COOLTURE dynamique, son encadrement et son image de marque vont bien au-delà du secteur immobilier américain et sont maintenant prisés dans le monde entier.

Realty ONE Group a lancé une campagne mondiale dynamique il y a à peine quelques années et a depuis trouvé des partenaires stratégiques dans 16 pays, et plus récemment à Chypre et aux îles Caïmans. Citant des facteurs comme le soutien aux franchisés, la force et la stabilité de la marque, le magazineEntrepreneur a désigné le franchiseur de Las Vegas comme L'UNE des marques dans lesquelles il vaut la peine d'investir en ce moment.

« Nous prenons notre expansion mondiale très au sérieux, en créant et en entretenant d'abord des relations avec les bonnes personnes », a déclaré Kuba Jewgieniew , chef de la direction et fondateur de Realty ONE Group. Nous avons déjà connu beaucoup de succès et nous continuerons de trouver des partenaires stratégiques qui partagent notre passion pour créer des possibilités permettant aux professionnels de l'immobilier de partout sur la planète d'obtenir plus de succès plus rapidement. »

Realty ONE Group a également été nommé par Franchise Business Review comme une franchise à l'épreuve de la récession , une franchise à faible coût et une franchise parmi les plus populaires auprès des femmes tout en se classant au premier rang des franchises immobilières pour la deuxième année de suite sur la liste très concurrentielle Franchise 500® du magazine Entrepreneur en 2023.

Le UNBrokerage, comme on l'appelle dans l'industrie, compte plus de 19 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États, à Washington DC, et dans 16 autres pays et territoires, et sa croissance se poursuit.

Pour en savoir plus, consultez www.OwnAOne.com .

À propos de Realty ONE Group

Fondée en 2005, Realty ONE Group demeure l'une des marques axées sur le style de vie dont la croissance est la plus rapide dans le secteur de l'immobilier grâce à son modèle d'affaires éprouvé, à sa « COOLTURE » dynamique, à ses emplacements novateurs et à son encadrement, son soutien, sa technologie et ses partenaires supérieurs. L'entreprise est rapidement passée à plus de 19 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États, à Washington DC, et dans 16 autres pays et territoires. Realty ONE Group a été nommée la marque immobilière numéro un par le magazine Entrepreneur pendant deux années consécutives et le franchiseur est classé dans le premier centile au pays par REAL Trends. Realty ONE Group prend les devants en offrant des occasions non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, visitez www.RealtyONEGroup.com .

