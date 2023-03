LAS VEGAS, le 10 mars 2023 /CNW/ - Realty ONE Group, une marque moderne axée sur le style de vie et l'UN des franchiseurs les plus populaires du secteur immobilier, a une fois de plus été nommé au prestigieux palmarès des franchises affichant la croissance la plus rapide du magazine Entrepreneur.

L'entreprise internationale basée à Las Vegas a effectué plus de 100 000 transactions immobilières l'an dernier, pour une valeur de plus de 40 milliards de dollars de maisons vendues dans une économie naissante. L'entreprise a également vendu 74 nouvelles franchises; Realty ONE Group continue de doubler son offre de formation par l'entremise de sa ONE University (ONE.U).

« L'avenir semble prometteur si nous continuons à trouver les bons partenaires pour ouvrir de nouvelles portes et que nos admirateurs enthousiastes, nos professionnels de l'immobilier du monde entier, parlent de leur succès », a déclaré Kuba Jewgieniew , chef de la direction et fondateur de Realty ONE Group.

Realty ONE Group s'est classé au-dessus des franchiseurs immobiliers traditionnels et modernes et compte parmi les autres franchises populaires qui, selon le magazine Entrepreneur, tirent parti de leur capacité à prendre de l'expansion rapidement aux États-Unis et au Canada. Par ailleurs, pour une deuxième année consécutive, Realty ONE Group s'est classée au premier rang des franchiseurs immobiliers sur la liste hautement concurrentielle Franchise 500® du magazine Entrepreneur en 2023.

Le UNBrokerage, comme on l'appelle dans l'industrie, compte plus de 18 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États, à Washington DC, à Porto Rico et aussi maintenant en Bolivie, au Canada, aux îles Caïmans, au Costa Rica, à Chypre, en Équateur, en Italie, au Portugal, aux Philippines, à Singapour et en Espagne.

Pour en savoir plus, consultez le www.OwnAOne.com .

