LAS VEGAS, 31 mars 2022 /CNW/ - Realty ONE Group, une marque moderne axée sur le style de vie et UN des franchiseurs dont la croissance est la plus rapide au monde, a été désignée comme l'une des 100 meilleures franchises pouvant résister à la récession en 2022 par la Franchise Business Review, ce qui démontre une fois de plus que l'entreprise est l'UNE des plus attrayantes pour le franchisage du point de vue des finances, de la marque et du style de vie.

L'année dernière, le franchiseur mondial établi à Las Vegas a effectué 118 000 transactions immobilières et a versé plus de 1,1 milliard de dollars en commissions sur les maisons qu'il a vendues, dont la valeur collective s'élève à 47 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 46 % par rapport à l'année précédente. L'entreprise a prouvé la viabilité de son modèle d'affaires ainsi que de ses activités d'encadrement et de soutien en affaires, tout en montrant que sa COOLTURE prospère sur n'importe quel marché.

« Nous avons créé notre entreprise pour ouvrir des portes aux entrepreneurs et aux professionnels de l'immobilier qui veulent aller au-delà de la simple réussite, a déclaré Kuba Jewgieniew , chef de la direction et fondateur de Realty ONE Group. Realty ONE Group est destiné aux audacieux et aux ambitieux qui veulent faire les choses en GRAND, avoir une vie meilleure et construire un héritage pour les générations futures, peu importe ce que le marché nous offre. »

Cette nouvelle fait suite à la publication d'un autre classement célèbre dans lequel Realty ONE Group s'est hissé au premier rang des franchiseurs immobiliers du palmarès hautement convoité Franchise 500® du magazine Entrepreneur en 2022.

Plus de 32 000 franchisés représentant plus de 300 marques ont participé au sondage sur la satisfaction des franchisés de la Franchise Business Review, mené sur une période de 18 mois.

L'UNBrokerage, comme on l'appelle dans l'industrie, compte maintenant plus de 17 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 45 États, à Washington D.C. et au Canada. L'entreprise ouvrira en outre des bureaux en Équateur, au Costa Rica, en Italie, à Singapour et en Espagne, en plus de son bureau sur le territoire américain de Porto Rico.

À propos de Realty ONE Group

Fondée en 2005, Realty ONE Group est un perturbateur de l'industrie, transformant radicalement le visage de la franchise immobilière grâce à son modèle d'affaires unique, à sa « coolture » amusante, à son infrastructure technologique et au soutien de qualité supérieure offert à ses professionnels de l'immobilier. L'entreprise a rapidement évolué et compte maintenant plus de 17 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 45 États américains, à Washington D.C., à Porto Rico, au Canada, en Espagne, à Singapour, en Italie et au Costa Rica. Realty ONE Group se classe dans le premier centile au pays selon REAL Trends, a été reconnue par le magazine Entrepreneur comme l'une des cinq meilleures franchises immobilières et a figuré sur la liste des entreprises à la croissance la plus rapide du Inc. 500 pendant sept années consécutives. Realty ONE Group va de l'avant et ouvre des portes, non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux propriétaires de franchises. Pour en savoir plus, visitez le site www.RealtyONEGroup.com .

