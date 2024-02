L'événement dynamique rappelle aux professionnels pourquoi

ils font partie de la première marque immobilière

LAGUNA NIGUEL, Californie, 13 février 2024 /CNW/ - Realty ONE Group International, une marque moderne axée sur le style de vie et l'UNE des franchises dont la croissance est la plus rapide au monde, a attiré près de 3 000 personnes lors du ONE Summit International 2024 au cours de la deuxième semaine du Super Bowl, au Venetian de Las Vegas, au Nevada. Cet événement unique et conforme à la tradition UNBrokerage a impressionné les professionnels de l'immobilier de partout aux États-Unis et de 20 autres pays grâce à des conférenciers et des artistes emblématiques qui ont livré des messages percutants et des prestations époustouflantes.

« Nous sommes le seul franchiseur immobilier qui a l'audace de jumeler notre événement avec le Super Bowl; c'était un programme incroyable qui change des vies », a déclaré Kuba Jewgieniew , chef de la direction et fondateur de Realty ONE Group qui a capté une passe du quart-arrière Aidan O'Connell, des Raiders de Las Vegas, en ouverture de programme. « Nous nous sommes rassemblés pour célébrer notre COOLTURE et la différence que nous faisons tous les jours, et pour refaire le plein d'énergie afin de donner tout ce que nous avons cette année! »

Parmi les têtes d'affiche de l'événement sur le thème du football, « Where Legends are Made », mentionnons Peyton Manning, membre du Temple de la renommée de la NFL, Erin Andrews, commentateur sportif populaire, et Terry Crews, membre de l'équipe d'America's Got Talent (AGT). L'orchestre maison des Raiders de Las Vegas et les Raiderettes ont soulevé la foule dès le premier jour et le niveau d'énergie n'a jamais diminué grâce à d'autres conférenciers et artistes invités, notamment :

Jade Simmons, pianiste de concert de calibre mondial et conférencière inspirante

Jon Dorenbos, ancien joueur de la NFL, finaliste d'AGT et magicien

Jesse Itzler, entrepreneur, auteur et rappeur

Kristy Sellars, vedette d'America's Got Talent

Les légendes de la NFL Brian Urlacher, Nick Lowery, Neil Smith et Willie Gault ont également accueilli les invités au ONE Marketplace.

Carl Carter, fondateur de la fondation Beverly Carter, a donné le coup d'envoi de la quatrième marche annuelle ONE Cares Walk dimanche, au cours de laquelle les marcheurs ont visité la Las Vegas Sphere, dont la couleur est passée au noir et or lors de la photo de groupe. Neil Smith, deux fois champion du Superbowl, a pris la parole lors du déjeuner annuel des femmes au profit de la Third and Long Foundation de Neil Smith et Derrick Thomas. De plus, des professionnels de la marque ont été honorés lors d'une réception spéciale à l'intention des meilleurs producteurs lundi soir. Mardi soir, le DJ Digital Dave, des Steelers de Pittsburgh, a enflammé le gala BLACK & GOLD sous le signe des confettis pour clore l'événement épique à la boîte de nuit TAO.

Realty ONE Group International, l'unique marque de style de vie moderne compte maintenant plus de 19 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États des États-Unis, à Washington DC, et dans 20 autres pays et territoires.

Pour en savoir plus, consultez www.OwnAOne.com.

À propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques de mode de vie moderne portée par une mission dont la croissance est la plus rapide dans le secteur de l'immobilier et a UN but, celui d'ouvrir des portes partout dans le monde - UNE maison, UN rêve, UNE vie à la fois. L'organisation est rapidement passée à plus de 19 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 emplacements dans 20 pays et territoires en raison de son modèle d'affaires éprouvé, de ses maisons de courtage à service complet, de sa COOLTURE dynamique, de son encadrement supérieur par l'entremise de ONE University, de son soutien exceptionnel et de sa technologie brevetée, zONE. Realty ONE Group International a été nommé la marque immobilière numéro UN par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives et continue de prendre de l'ampleur, ouvrant des portes non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux propriétaires de franchises. Pour en savoir plus, consultez le www.RealtyONEGroup.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/4540827/realty_one_group___logo.jpg

SOURCE Realty ONE Group

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Cory Vasquez, [email protected]