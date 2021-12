Cette exposition, qui met en valeur les dernières réalisations de l'entreprise dans les domaines des nouvelles énergies, de la protection de l'environnement, des infrastructures intelligentes et de l'automatisation industrielle, a permis au public de découvrir l'histoire de Shanghai Electric et comment elle est devenue l'un des chefs de file en matière de nouvelles énergies et de fabrication industrielle dans cinq volets, soit l'innovation, la coordination, l'écologie, l'ouverture et le partage.

« Shanghai Electric, l'un des principaux fournisseurs d'énergie et d'équipement industriel, contribue à accélérer la transition des Émirats arabes unis vers l'énergie propre et à remodeler son bouquet énergétique pour un avenir vert en faisant profiter le parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum de ses solutions intelligentes de pointe. J'espère que cet évènement historique permettra à Shanghai Electric de renforcer davantage la coopération avec ses partenaires aux Émirats arabes unis et au-delà », a déclaré Wang Rui, directeur général du Pavillon de la Chine de l'Expo 2020 Dubaï.

Zhou Guangyao, directeur adjoint du Pavillon de la Chine de l'Expo 2020 Dubaï, et Abdulhameed AlMuhaidib, chef de la direction de Noor Energy 1, ont assisté à l'évènement en compagnie de représentants de Shanghai Electric et d'ACWA Power.

Pour répondre à la demande croissante d'énergie et assurer une croissance durable de l'économie du pays, les Émirats arabes unis ont lancé en 2017 la stratégie d'énergie propre 2050 de Dubaï. Celle-ci vise à faire passer la proportion d'énergies propres et renouvelables à Dubaï de 7 % en 2020 à 25 % en 2030, puis à 75 % en 2050 avec un investissement de 600 milliards d'AED d'ici 2050. Shanghai Electric, qui est l'un des principaux partenaires du pays dans l'atteinte de cet objectif, a été nommée entrepreneur en ingénierie, approvisionnement et construction pour la quatrième phase du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum à Dubaï. Elle sera en charge des projets CSP de 700 MW et PV de 250 MW.

Depuis le début du projet, les ingénieurs et les travailleurs de Shanghai Electric n'ont ménagé aucun effort pour achever toutes les grandes phases de construction dans les délais, et ce, malgré un environnement hostile et un contexte de pandémie de COVID-19. La tour solaire, d'une hauteur de 260 m au centre de la centrale de la tour CSP, sera également la plus haute structure du genre au monde. Une fois le projet terminé, le stockage d'énergie thermique combiné de la tour solaire et des centrales cylindro-paraboliques fournira de l'énergie verte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à plus de 320 000 foyers, réduisant ainsi les émissions de carbone d'environ 1,6 million de tonnes par année.

Une fois en service, la cinquième phase de 900 MW du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum devrait fournir de l'énergie verte à 270 000 foyers et réduire les émissions de carbone de 1,1 million de tonnes. Le 9 novembre, un certificat de transfert temporaire a été délivré pour le bloc A, qui est un des trois blocs du projet de 900 MW.

Première exposition mondiale jamais tenue au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud, l'Expo 2020 Dubaï, tenue pendant 182 jours, du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, réunit toutes les merveilles technologiques de partout dans le monde qui mettent en valeur les progrès scientifiques, technologiques, économiques, et sociaux. À travers son thème « Connecter les esprits, Construire le futur », elle vise à stimuler l'inspiration, l'innovation et la collaboration pour créer un avenir meilleur. Baptisé « Lumière de la Chine », le Pavillon de la Chine est l'un des plus grands de l'Expo 2020 Dubaï. Il propose également au public mondial de le visiter sous forme d'« expérience infonuagique ».

