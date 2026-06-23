RIMOUSKI, QC, le 23 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de près de 3 M$ à la Fabrique de la paroisse de Saint-Germain, pour la réalisation de travaux urgents à la cathédrale de Saint-Germain à Rimouski.

Entre 2022 et 2024, le gouvernement du Québec a accordé un total de 1,64 M$ en aide financière à la Fabrique de Saint-Germain, qui a contribué à financer une partie de la réalisation de travaux de correction de déficiences, afin de maintenir l'intégrité du bien. La première phase des travaux sur la toiture a été réalisée en juin 2025. L'aide annoncée aujourd'hui permettra à la Fabrique de poursuivre la réfection de la toiture du corps principal de la cathédrale, ce qui évitera une dégradation supplémentaire de ce bien classé, ainsi que les nombreux impacts sur les finis intérieurs, et de pérenniser les investissements.

Érigée à partir de 1854, et classée en 2023, la cathédrale de Saint-Germain présente un intérêt pour ses valeurs historique, sociale, architecturale, artistique et paysagère. Fermée en 2014, elle est réouverte au public depuis 2024 et constitue aujourd'hui un lieu vivant de diffusion culturelle et de rassemblement citoyen, où sont accueillis concerts, événements et activités communautaires, contribuant ainsi à la vitalité du centre-ville et à l'accès à la culture pour la population.

Citations

« Lieu phare de Rimouski, la cathédrale de Saint-Germain a su réorienter sa vocation au profit de sa communauté et de la vitalité du centre-ville. Je me réjouis du financement annoncé aujourd'hui, qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec de protéger le patrimoine religieux au profit de l'ensemble de la population. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Préserver la cathédrale de Saint-Germain, c'est préserver une partie de l'âme de Rimouski. Cet investissement de près de 3 M$ permettra de protéger un joyau patrimonial qui rassemble, inspire et fait rayonner la culture au cœur du Bas-Saint-Laurent. Notre gouvernement pose aujourd'hui un geste fort pour assurer l'avenir de ce lieu emblématique et le léguer en bon état aux générations qui suivront. »

Mathieu Rivest, député la de Côte-du-Sud

Faits saillants

Depuis février 2023, la cathédrale est un bien patrimonial classé, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel .

. L'aide financière de 2 985 680 $ est accordée à la Fabrique de Saint-Germain en vertu des sommes qui sont déjà prévues dans le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035 du ministère de la Culture et des Communications.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]