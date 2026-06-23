Patrimoine religieux : octroi d'une aide d'urgence pour la cathédrale Saint-François-Xavier

VILLE DE SAGUENAY, QC, le 23 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, annonce le soutien financier du gouvernement du Québec pour sécuriser la cathédrale Saint-François-Xavier. Les travaux, jugés urgents et nécessaires, visent notamment à freiner la dégradation du lieu de culte.

Située dans la ville de Saguenay, arrondissement de Chicoutimi, la cathédrale a été construite de 1915 à 1919. Le lieu, toujours voué au culte, est partiellement ouvert; en effet, certaines sections présentent des enjeux de sécurité pour le public et sont inaccessibles. Une aide financière de 400 000 $ sera donc versée à la Fabrique de la paroisse Saint-François-Xavier pour réparer le paratonnerre et restaurer la toiture du bâtiment. À ces travaux s'ajoutent la restauration des joints du clocher et des escaliers y menant ainsi que la réparation des fils chauffants pour la toiture, de la pompe et du système de chauffage.

Citations

« Le patrimoine religieux québécois représente un héritage important, tant architectural que social. Cet investissement est un engagement fort de notre gouvernement pour la préservation de la cathédrale Saint-François-Xavier, qui nécessite des travaux urgents. Nous étudions actuellement des scénarios visant à identifier les solutions durables pour orienter nos interventions en matière de patrimoine religieux afin que ces bâtiments puissent être honorés comme il se doit. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« La cathédrale de Chicoutimi fait partie du paysage, de notre histoire et de notre identité collective depuis plus d'un siècle. Pour plusieurs citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle représente bien plus qu'un lieu de culte. Elle est un repère patrimonial et culturel profondément ancré dans notre mémoire régionale. Cet investissement permettra de préserver ce bâtiment emblématique et d'assurer sa transmission aux générations futures. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

Faits saillants

L'aide financière pour les travaux urgents à réaliser à la cathédrale Saint-François-Xavier provient du Plan québécois des infrastructures 2026-2036.

Rappelons que, depuis 2021, une somme de 595 000 $ a été octroyée à la Fabrique de la paroisse Saint-François-Xavier pour la restauration de la fenestration du bien patrimonial.

La Ville de Saguenay a cité la cathédrale Saint-François-Xavier en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Liens connexes

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]