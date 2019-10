Réalisation de la recapitalisation de GardaWorld pour 5,2 milliards $ CA

Cette transaction constitue le plus important rachat privé d'entreprise au Canada et positionne GardaWorld pour une croissance future

MONTRÉAL et NEW YORK, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le fondateur, président du conseil et chef de la direction, Stéphan Crétier ainsi que des fonds de capital-investissement conseillés par BC Partners (« BC Partners »), une société d'investissement internationale de premier plan et autres, sont heureux d'annoncer la réalisation de la restructuration du capital de GardaWorld de 5,2 milliards $ CA. BC Partners détient maintenant 51 % de la participation en actions ordinaires dans GardaWorld, alors que Stephan Crétier et certains membres de la direction en détiennent 49 %.

Fondée en 1995 et ayant son siège social à Montréal au Québec, GardaWorld est la plus importante entreprise de services de sécurité privée au monde. Chef de file de l'industrie, GardaWorld offre un large éventail de solutions de sécurité physique et spécialisée, ainsi que des solutions complètes de transport de valeurs. Elle dessert une clientèle diversifiée d'entreprises privées, de gouvernements, d'organismes humanitaires et de multinationales avec un effectif de plus de 92 000 professionnels en Amérique du Nord et dans la zone EMEA. GardaWorld poursuit un plan de croissance ambitieux dans tous ses marchés principaux et secteurs d'activités afin de devenir un véritable champion mondial dans l'industrie de la sécurité.

Barclays et Valeurs Mobilières TD ont agi à titre de conseillers financiers auprès de GardaWorld. La Banque Scotia a agi à titre de conseiller financier auprès de BC Partners. JPMorgan Chase Bank, Bank of America, Barclays et Valeurs Mobilières TD ont financé l'opération. Simpson Thacher & Bartlett LLP et Séguin, Racine, Avocats ont agi à titre de conseillers juridiques auprès de GardaWorld et CR-Honos Parent Ltée, tandis que Kirkland and Ellis LLP et Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r. l. ont agi à titre de conseillers juridiques auprès de BC Partners.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est la plus importante entreprise privée de services de sécurité au monde, offrant des services de transport de valeurs, des solutions de sécurité physique et spécialisée et, avec le portail Crisis24, la diffusion d'informations vérifiées en lien avec la sécurité internationale. Partenaire de choix pour les entreprises privées, les gouvernements, les organisations humanitaires et les multinationales, GardaWorld emploie plus de 92 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués qui servent une clientèle diversifiée en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Dans le monde complexe dans lequel nous vivons, notre réputation repose sur la qualité de nos services, ainsi que sur l'engagement et l'intégrité de nos employés. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.garda.com.

À propos de BC Partners

BC Partners est une société d'investissement internationale de premier plan qui détient plus de 22 milliards d'euros d'actifs sous gestion en capitaux d'investissement, crédits privés et biens immobiliers. Fondée en 1986, BC Partners a joué un rôle actif dans le développent du marché européen des rachats d'entreprises pendant trois décennies. Aujourd'hui, les dirigeants de BC Partners opèrent au sein d'une équipe intégrée dans tous les marchés par l'intermédiaire des bureaux du cabinet en Amérique du Nord et en Europe.

Depuis sa création, BC Partners Private Equity a réalisé 110 placements de capital d'investissement dans des entreprises dont la valeur totalise plus de 135 milliards d'euros et investit actuellement dans son dixième fonds de placement privé. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site www.bcpartners.com.

