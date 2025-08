SÉOUL, Corée du Sud, 1er août 2025 /CNW/ - Medit (www.medit.com), chef de file mondial dans le domaine de la dentisterie numérique, présente aujourd'hui le Medit i900 Mobility, un scanner intra-oral de nouvelle génération conçu pour simplifier les processus cliniques et offrir une véritable mobilité.

Medit dévoile le nouveau Medit i900 Mobility, doté de la technologie True Mobility

Le Medit i900 Mobility est le dernier-né de la gamme de scanners Medit. Il a été soigneusement conçu pour s'adapter au rythme quotidien des soins dentaires, quel que soit le lieu où ils sont dispensés. Au cœur de cette expérience se trouvent quatre piliers fondamentaux de la mobilité : une efficacité clinique améliorée et une fluidité des processus optimisée pour une utilisation d'un fauteuil à l'autre et d'une pièce à l'autre, une utilisation instantanée grâce à une installation simplifiée, une interaction améliorée avec le patient pendant le processus de scan et une courbe d'apprentissage minimale qui facilite l'adoption dès le premier scan.

L'i900 Mobility transforme la façon dont les cliniciens travaillent, se déplacent et communiquent avec leurs patients en alliant précision et facilité d'utilisation. Au cœur de cette expérience se trouve Medit Link Express, la première application native pour iPad de la société, conçue pour simplifier les processus de scan et d'envoi grâce à une interface intuitive et conviviale. Grâce à la visualisation en temps réel des scans et à l'engagement intégré des patients, l'application transforme l'iPad en une passerelle entre le clinicien et le patient, immédiate, sans effort et mobile. Conçu pour offrir une flexibilité optimale, l'i900 Mobility associe le meilleur logiciel de sa catégorie à un matériel compact et réactif, prêt à prendre en charge le scan au fauteuil, la collaboration en équipe et les soins au-delà du cadre clinique traditionnel.

Conçue pour établir une nouvelle norme en matière de mobilité, la solution i900 Mobility présente les principales caractéristiques suivantes :

Intégration native à l'iPad via Medit Link Express : scan instantané sans câble

Conception équilibrée et ergonomique : permet un scan confortable tout au long des sessions

Affichage en temps réel des scans : améliore l'implication du patient pendant le processus de scan

Courbe d'apprentissage minimale : intuitif dès le premier scan

Optimisé pour une utilisation d'un fauteuil à l'autre et d'une pièce à l'autre : améliore l'efficacité clinique et la fluidité des processus

Profondeur de scan de 30 mm et imagerie couleur 10 bits : précision clinique exceptionnelle

Scan continu longue durée sur une seule charge : gestion intelligente de la batterie

Wi-Fi 6E intégré : connectivité haut débit fluide

Ensemble, l'i900 Mobility et Medit Link Express redéfinissent la mobilité en dentisterie et transforment la place du scan dans la pratique quotidienne. Que ce soit au fauteuil, entre membres du personnel clinique, lors de déplacements faciles entre différents environnements ou en dehors de la clinique traditionnelle, le travail est plus fluide et plus réactif. Cette solution optimise le scan par une véritable mobilité.

Les précommandes pour le Medit i900 Mobility seront ouvertes à partir du 1er août 2025, et les livraisons commenceront à partir du 1er septembre. La disponibilité peut varier selon les régions. Medit Link Express sera disponible en téléchargement sur l'App Store d'Apple à partir du 1er septembre. Pour en savoir plus et obtenir les dernières informations, consultez le site www.medit.com.

À propos de Medit

Medit est un fournisseur mondial de scanners intra-oraux 3D et de solutions de dentisterie numérique basées sur une technologie brevetée. La société soutient les processus collaboratifs entre les cliniques dentaires et les laboratoires grâce à des solutions matérielles et logicielles innovantes. Basée à Séoul, en Corée du Sud, depuis 2000, Medit bénéficie d'une forte présence mondiale grâce à ses bureaux en Amérique et en Europe et à un réseau de distributeurs couvrant plus de 100 pays.



