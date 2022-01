Réactions au rapport final d'enquête de la Commissaire à la santé et au bien-être : Les CHSLD privés non conventionnés : plus le temps passe, plus les CHSLD et les services aux aînés se fragilisent

MONTRÉAL, le 19 janv. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ) réagit au rapport d'enquête final déposé aujourd'hui par la Commissaire à la santé et au bien-être, Mme Joanne Castonguay, portant sur la gestion de la crise du système de santé et de services sociaux pendant la pandémie de la COVID-19 et proposant des recommandations sur la gouvernance des soins de longue durée et des soins et services dispensés aux personnes aînées.

L'AELDPQ salue le travail de la Commissaire qui a mis en lumière le manque d'équité entre les types de CHSLD. Ce constat était déjà celui de la Protectrice du citoyen1 qui a récemment démontré que les CHSLD non conventionnés manquaient de robustesse, ce qui devrait être corrigé par l'ajout de ressources humaines et financières. Depuis plus de deux ans, l'AELDPQ sensibilise le gouvernement au fait que les conditions ne sont pas réunies pour maintenir et continuer d'assurer une qualité et une continuité de soins sécuritaires aux personnes aînées à travers la province.

« Fort de ce consensus d'experts indépendants, espérons que le gouvernement reconnaîtra enfin l'urgence d'agir. Les enjeux soulevés par la Commissaire existaient bien avant la crise et ont été exacerbés dans les derniers mois. Les besoins de cette clientèle vulnérable ne cessent d'augmenter avec la pandémie. Déjà, entre 2015-2016 à 2019-2020, la Commissaire fait remarquer que les heures dédiées aux soins étaient passées de 3,2 heures à 3,7 heures par jour », souligne le président, M. Paul Arbec.

Se donner les moyens d'offrir des soins de qualité aux ainés en traitant plus équitablement les employés des CHSLD

La très grande majorité des CHSLD PNC ont des ententes de services avec le gouvernement et répondent à la demande croissante en matière de soins de longue durée. Pourtant, le financement octroyé aux CHSLD PNC est bien en deçà du réseau public et privé conventionné. Qui plus est, le réseau vise des ententes au plus bas soumissionnaire. Or, il est démontré que la quête du plus bas prix n'est pas gage de qualité et ne permet pas d'atteindre des ratios de personnel adéquats pour le mieux-être des résidents.

« Nous avons bon espoir que le conventionnement nous offre les moyens nécessaires pour offrir des soins à la hauteur de nos ambitions, mais nous aimerions en connaître les modalités afin de rassurer nos employés, nos familles et nos résidents », de conclure M. Arbec.

À propos de l'AEDLPQ

L'Association des établissements de longue durée privés du Québec réunit les CHSLD privés non conventionnés qui hébergent plus de 4 000 personnes en perte d'autonomie. La majorité de ces CHSLD ont des ententes de services avec le gouvernement du Québec.

Devant la demande croissante pour des lits d'hébergement au Québec, le gouvernement s'est tourné au départ vers le secteur privé pour répondre à une demande temporaire. Près de 40 ans plus tard, les CHSLD non conventionnés sont en attente d'un conventionnement annoncé par le gouvernement en début de pandémie.

1 Rapport spécial du Protecteur du citoyen. La COVID-19 dans les CHSLD durant la première vague de la pandémie - Cibler les causes de la crise, agir, et se souvenir

