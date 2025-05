Jean-François Blanchard devient président de l'AELDPQ

QUÉBEC, le 22 mai 2025 /CNW/ - L'Association des établissements de soins longue durée privés du Québec (AELDPQ) annonce la nomination de Jean-François Blanchard, directeur général et propriétaire du CHSLD Manoir Harwood et du CHSLD Soulanges, à titre de nouveau président du conseil d'administration.

Cette annonce a été faite dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle de l'AELDPQ. M. Blanchard succède à Paul Arbec, président depuis 2021.

« Je tiens à remercier chaleureusement les membres de l'Association de m'avoir choisi comme président et de m'avoir accordé leur confiance. Je poursuivrai notre travail afin de défendre les intérêts des CHSLD nouvellement conventionnés et assurer des soins de qualité à nos aînés. » a déclaré Jean-François Blanchard.

Les objectifs stratégiques de l'Association visant à offrir un milieu de vie dynamique et équitables aux résidents aînés prévoient de :

Assurer l'équité et harmoniser les ressources pour offrir des milieux équitables et comparables à la clientèle, au personnel et aux proches.

Renforcer la vie associative et les services aux membres pour favoriser le partage d'expertise afin de poursuivre l'évolution des services et nos démarches d'évolution continue.

Favoriser le développement de places de longue durée et assurer le maintien des actifs pour répondre aux besoins de la population vieillissante.

« Un grand merci à Paul pour son engagement au cours des dernières années et son implication auprès de nos membres. Sa contribution nous aura permis de réaliser des gains appréciables pour notre clientèle et notre personnel. Je suis heureux qu'il ait décidé de poursuivre son engagement au sein de notre conseil d'administration », de conclure Jean-François Blanchard.

Voici la liste complète des administrateurs de l'AELDPQ.

Jean-François Blanchard, président, CHSLD Harwood et du Manoir Soulanges

Christine Grégoire, secrétaire-trésorière, Manoir Soleil

Paul Arbec, CHSLD Marguerite-Rocheleau

Christian Archambault, CHSLD Argyle

, CHSLD Argyle Frédéric Asselin, CHSLD Angus

Pierre Bélanger, CHSLD des Patriotes

Nathalie Côté, CHSLD Côté Jardin, Jardins du Haut Saint-Laurent

Colette Desjardins , CHSLD L-B Desjardins

Jean Nadon, CHSLD de Laval

Nathalie Tremblay, Maison Legault

À propos de l'AELDPQ

L'AELDPQ représente les propriétaires et gestionnaires de la majorité des CHSLD nouvellement conventionnés. La mission de l'AELDPQ est d'accompagner et de représenter ses membres afin qu'ils bénéficient des ressources nécessaires pour offrir une qualité ainsi qu'une continuité de soins et de services sécuritaires à leurs résidents.

