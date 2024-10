L'Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ) salue l'annonce du gouvernement concernant le conventionnement de quatre nouveaux CHSLD privés

MONTRÉAL, le 3 oct. 2024 /CNW/ - L'Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ) se réjouit de l'annonce faite par la ministre responsable des Aînés, madame Sonia Bélanger, concernant le conventionnement de quatre nouveaux CHSLD privés.

« Le conventionnement permettra d'assurer des soins plus équitables aux personnes hébergées, de rehausser les conditions de travail des employés, de favoriser la rétention et l'attraction de personnel et de préserver la qualité des soins offerts. Nous sommes heureux de voir que le gouvernement intensifie ses efforts afin de compléter ce processus tant attendu par notre personnel, nos résidents et leur famille. » - affirme M. Paul Arbec, président de l'AELDPQ.

L'AELDPQ rappelle que le conventionnement est une première étape cruciale vers l'harmonisation des services offerts dans les établissements de soins de longue durée. L'Association reste déterminée à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour s'assurer que le conventionnement atteigne son objectif : garantir des soins équitables et de qualité pour tous les aînés du Québec.

À propos de l'AELDPQ

L'Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ) représente des propriétaires et gestionnaires de CHSLD privés non conventionnés (PNC) et nouvellement conventionnés (EPC) du Québec. Il est à noter que tous les CHSLD PNC et EPC détiennent un permis délivré par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et sont assujettis à la Loi sur les services de santé et services sociaux.

La mission de l'AELDPQ est d'accompagner et de représenter ses membres conventionnés ou à conventionner afin qu'ils bénéficient des ressources nécessaires pour offrir une qualité et une continuité de soins et de services sécuritaires à leurs résidents.

SOURCE Association des Établissements de Longue Durée Privés du Québec (AELDPQ)

Suzie Pellerin, 514-235-3766 ou [email protected]