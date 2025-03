Budget du Québec 2025-2026 - Une étape supplémentaire vers l'équité pour les personnes aînées

MONTRÉAL, le 25 mars 2025 /CNW/ - L'Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ) s'est engagée, il y a déjà 5 ans dans une démarche de conventionnement de tous les établissements privés non conventionnés accueillant les aînés en forte perte d'autonomie. Cette transformation visait à permettre aux partenaires privés de bénéficier de ressources plus équitables afin d'assurer une plus grande équité entre les établissements, de favoriser la rétention et l'attraction de personnel et de préserver la qualité des soins offerts aux personnes vulnérables, tout en tirant parti de la capacité du secteur privé.

« Grâce à une collaboration constante entre le ministère, Santé Québec et l'Association, la majorité des établissements privés peuvent maintenant offrir des conditions de travail comparables au réseau public. Les 50 millions $ prévus pour la prochaine année nous permettront de poursuivre la transition vers des services plus équitables pour toutes les personnes hébergées. Il reste du chemin à parcourir encore, mais nous sommes confiants d'y arriver », déclare Paul Arbec, président de l'Association des établissements de longue durée privés du Québec.

Actuellement, plus de 3 200 personnes1 sont actuellement en attente d'un lit en CHSLD. Ceci ne tient toutefois pas compte de la clientèle qui n'a pas encore été évaluée. « Les propriétaires peuvent assurément contribuer à rehausser le nombre de lits disponibles et à offrir des milieux comparables aux Maisons des aînés, plus rapidement et à moindre coût. C'est dans cet esprit que les membres de l'AELDPQ sont prêts à poursuivre leur partenariat avec le réseau de la santé, et ce, pour le bien-être des aînés et des employés en CHSLD. » de conclure Paul Arbec, président de l'AELDPQ.

