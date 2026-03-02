Réaction QS - Tarifs d'Hydro: une bombe à retardement qui va coûter une beurrée aux familles, dénonce QS

QUÉBEC, le 2 mars 2026 /CNW/ - Voici la réaction de la porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, à la sortie d'Option consommateurs, de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante et de l'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité, mettant en garde contre une potentielle hausse de la facture d'électricité:

« La gouvernance par décret de la CAQ va finir par faire exploser la facture d'électricité des familles. La sortie en règle de trois groupes pour nous mettre en garde contre une potentielle hausse des factures d'électricité a raison de nous inquiéter. Les familles ont déjà de la misère à encaisser les hausses de loyer, elles ne peuvent pas se permettre une explosion de leur facture d'Hydro. Si on veut éviter de frapper un mur dans les prochaines années, il faut redonner des pouvoirs à la Régie de l'énergie pour planifier l'avenir énergétique en fonction des réels besoins de la population, pas ceux des Northvolt et TES Canada »

Le responsable solidaire en matière d'Énergie, Haroun Bouazzi, mets lui aussi en garde la population contre les impacts de l'affaiblissement de la Régie de l'énergie:

« La CAQ agit comme si Hydro-Québec lui appartenait en distribuant notre électricité à rabais aux multinationales étrangères, comme Northvolt ou TES Canada. Elle a affaibli la Régie de l'énergie pour faciliter la privatisation, les promesses mensongères et éviter de rendre des comptes. Résultat : les études indépendantes qui prévoient une explosion de la facture des consommateurs se multiplient. La CAQ doit traiter la société d'État comme nous appartenant à toutes et à tous et redonner à la Régie son rôle de chien de garde sans attendre. »

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse des porte-parole, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]